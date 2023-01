Tylu Polaków zbankrutowało w ubiegłym roku. Pierwsza taka sytuacja w historii

"Mimo tego upadłości takich nadal jest bardzo dużo - 15,6 tys. w 2022 r. to drugi wynik od 2015 r., kiedy to weszły w życie przepisy o upadłościach konsumenckich " - zauważył "PB".

Bankructwa w 2022 roku

Jak wyliczył "PB", łącznie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. sądy orzekły aż 73,5 tys. upadłości osób fizycznych. Z każdym rokiem ich liczba skokowo rosła. Skąd więc ten niespodziewany spadek w ubiegłym roku?

- Są dwie przyczyny. Pierwsza to zaostrzenie polityki kredytowej i pożyczkowej przez instytucje finansowe. To spowodowało, że znacznie trudniej było w tamtym roku uzyskać kredyty i pożyczki. Mniej osób wpadło w spiralę zadłużenia i niewypłacalność. Druga - dobra sytuacja na rynku pracy. Mamy rynek pracownika i minimalne bezrobocie. W efekcie problemy ze spłacaniem długów mają nieliczni i to oni występują o upadłość konsumencką - stwierdził Jarosław Nowrotek, prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG).