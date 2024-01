Zbankrutowało prawie 100 tysięcy Polaków

W 2023 roku sądy ogłosiły upadłość 21 tysięcy konsumentów. To historyczny rekord - informuje w środowym wydaniu "Puls Biznesu". Dotychczas zbankrutowało już 94,5 tysiąca obywateli.

"PB" wskazuje, że potwierdziły się zapowiedzi ekspertów, iż 2023 rok będzie rekordowy pod względem bankructw osób fizycznych. Wskazywały na to - jak wyjaśnia dziennik - wyniki poszczególnych miesięcy, znacząco wyższe od notowanych w latach poprzednich. Dla przykładu tylko w październiku było to 2 tys. upadłości, czyli niemal tyle, ile w całym 2015 roku.

Upadłość konsumencka w 2023 roku

Jarosław Nowrotek, prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG), zwraca uwagę, że rzeczywiście mamy kolejny rekord upadłości konsumenckich, lecz w skali całego społeczeństwa nie jest to duża liczba.

- Do tego dokładają się przyczyny makroekonomiczne, na przykład niedawne podwyżki stóp procentowych , coraz wyższe koszty życia, paliw i energii. To wszystko rzutuje na zdolności spłacania długów - wylicza Jarosław Nowrotek, cytowany przez gazetę.

Upadłość konsumencka - co to jest?

Upadłość konsumencka jest specjalną procedurą sądową dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność rozumiana jest jako trwająca co najmniej od 3 miesięcy niezdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań, np. rat kredytów hipotecznych czy długów wobec firm windykacyjnych. Inaczej mówiąc to sytuacja, w której uzyskiwane dochody są zbyt niskie, aby spłacać długi i jednocześnie płacić za swoje utrzymanie.