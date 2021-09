Tysiące bankructw w Polsce. Najmłodsza osoba ma 12 lat

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową dla osób, które stały się niewypłacalne. Od stycznia do sierpnia tego roku ogłoszono ją w stosunku do 12 198 osób - wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Najmłodsza osoba, która ogłosiła bankructwo, ma 12 lat, a najstarsza 91.

Z prognoz COIG wynika, że 2021 rok powinien się zakończyć na poziomie 18 tys. upadłości konsumenckich . "Wszystko wskazuje na to, że upadłości ustabilizowały się na poziomie 1400 – 1600 miesięcznie" - wskazano. Dla porównania w całym 2020 roku upadłość konsumencką ogłoszono w stosunku do 13 084 osób, a w latach 2015-2019 wynik był dużo poniżej 10 000.

To efekt zmian w przepisach. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podał, że od 1 stycznia 2015 roku do 24 marca 2020 roku połowa wniosków o upadłość konsumencką była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości była przesłanka, aby upadłość nie była zawiniona przez dłużnika.

"Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga, w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania" - wyjaśniono.

Upadłość konsumencka 2021

Z danych COIG wynika, że najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką w tym roku ma 12, a najstarsza 91 lat. "Średnia wieku to 49 lat, czyli podobnie co w latach poprzednich. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 25,93 proc. i 30-39 – 22,68 proc." - czytamy w analizie.

Upadłość konsumencka - co to jest?

Upadłość konsumencka jest specjalną procedurą sądową dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność rozumiana jest jako trwająca co najmniej od 3 miesięcy niezdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań, np. rat kredytów hipotecznych czy długów wobec firm windykacyjnych. Inaczej mówiąc to sytuacja, w której uzyskiwane dochody są zbyt niskie, aby spłacać długi i jednocześnie płacić za swoje utrzymanie.