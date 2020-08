Kary liczone w setkach milionów złotych. UOKiK idzie na rekord

To będzie rekordowy rok pod względem wysokości kar nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorców. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w rozmowie z "Pulsem Biznesu" wskazał, że wysokie kary dotyczą między innymi instytucji finansowych, sieci handlowych i Gazpromu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny podkreślił, że kary finansowe nałożone na przedsiębiorców pełnią niezwykle ważną funkcję prewencyjną i odstraszającą. - Jeżeli przedsiębiorca poważnie narusza zbiorowe interesy konsumentów czy rynkowe mechanizmy konkurencji, to prezes UOKiK musi być stanowczy i wykorzystywać wszelkie dostępne instrumenty, w tym wysokie kary pieniężne - powiedział Chróstny w "PB".

Prezes Urzędu zaznaczył jednocześnie, że w arsenale UOKiK są jednak nie tylko kary finansowe. - Zachęcam firmy, aby współpracowały z nami, na przykład zgłaszając nieprawidłowości jako sygnaliści czy przyznając się do złych praktyk w ramach programu leniency - wówczas mogą liczyć na łagodne potraktowanie - wskazał Tomasz Chróstny.

Zwrócił uwagę sankcje w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych, czy nawet wyższe, odzwierciedlają skalę działalności firm oraz wielkość wyrządzonej przez nie szkody. - W tym roku tak wysokie kary dotyczą między innymi instytucji finansowych, sieci handlowych i Gazpromu. 2020 rok będzie rekordowy pod względem wysokości kar nałożonych na przedsiębiorców. Apeluję jednak do firm, żeby działały uczciwie, a nie będzie konieczności tak surowego karania - podkreślił Chróstny w rozmowie z gazetą.

Postępowania wobec banków

Przyznał, że prowadzone są obecnie postępowania np. wobec firm z sektora finansowego, przede wszystkim banków. Jak tłumaczył, w tym sektorze bardzo często dochodzi do naruszenia praw konsumentów. Zapowiedział, że zebrane materiały i dowody wskazują, że można się spodziewać surowych kar finansowych. W ubiegłym tygodniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Deutsche Bank Polska karę w wysokości prawie 5 milionów złotych. Wcześniej karę w wysokości ponad 17 milionów złotych nałożono na Idea Bank .

Zmowy przetargowe

Tomasz Chróstny pytany, czy dużym problemem są obecnie kartele oraz zmowy cenowe i przetargowe, podkreślił, że rocznie weryfikowanych jest kilkaset spraw z zakresu potencjalnych zmów przetargowych. Przyznał, że jest to ogromne wyzwanie.

Podkreślił, że do marca przyszłego roku chciałby mieć gotowy wyspecjalizowany zespół do walki ze zmowami przetargowymi i bliskiej współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Chróstny zwrócił uwagę, że do łamania prawa wykorzystywane są bardzo często nowe technologie.