"Rok 2021 będzie stał pod znakiem nowych danin". Lista podatków międzynarodowych

Nowe podatki

Bruksela proponuje, by firmom technologicznym groziła grzywna do 10 procent rocznego obrotu, jeśli nie będą respektować unijnych regulacji.

Według szacunków OECD, które przywołuje PIE, rządy państw tracą każdego roku do 240 mld dolarów z powodu unikania podatków przez globalne koncerny, w tym cyfrowe.

Na jeszcze większą skalę uszczupleń wskazuje Tax Justice Network. Według tej instytucji straty są ponad dwukrotnie większe i "każdego roku wynoszą blisko 0,5 bln dol.". Zdaniem przedstawicieli PIE, wynika to przede wszystkim z rejestracji cyfrowych gigantów w rajach podatkowych i "uiszczania niskich należności podatkowych w krajach podatkowej rezydencji, a nie rzeczywistego świadczenia usług".

"Kwota ta mogłaby sięgnąć nawet 100 mld dol., jeżeli dodać do niej istniejący już w USA minimalny podatek od zysków uzyskanych za granicą (tzw. reżim GUILTI)" - ocenili przedstawiciele PIE. W efekcie pozwoliłoby to "łącznie na uzyskanie dodatkowych 4 proc. globalnych przychodów z opodatkowania firm". Zdaniem analityków na takim rozwiązaniu mogłyby najbardziej stracić amerykańskie firmy i budżet Stanów Zjednoczonych.

Instytut przypomniał, że choć Polska zadeklarowała, że wstrzyma się z wdrożeniem podatku cyfrowego do zakończenia negocjacji w OECD, to w połowie 2020 roku weszła w życie nowa danina wymierzona w platformy streamingowe. "Od 1 lipca muszą one uiszczać podatek audiowizualny w wys. 1,5 proc. od przychodów lub wpływów reklamowych" - czytamy.