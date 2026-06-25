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Pieniądze

Ograniczenia w płatnościach gotówką? Ekspert: może spotkać się z oporem społecznym

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Bezpieczeństwo finansowe Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Polacy wciąż często wybierają gotówkę, ale ten sposób płacenia ma zostać ograniczony. Z badania wynika, że limity popiera 20 procent ankietowanych, a sprzeciwia się im 55 procent. Jak wskazuje Jarosław Sadowski z Rankomat.pl, zmiany będą wynikać z unijnych regulacji i obejmą maksymalną kwotę transakcji realizowanych w gotówce.

Polska będzie musiała dostosować się do unijnych przepisów, mających ograniczyć możliwość płacenia gotówką przy większych transakcjach - poinformował Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz w Rankomat.pl. Jak zaznaczył, nie ma jeszcze pewności, jaki dokładnie limit zostanie przyjęty.

Wprowadzenie takich regulacji wynika z unijnego rozporządzenia AMLR. Przewiduje ono, że od 10 lipca 2027 r. w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać maksymalny limit płatności gotówką za towary i usługi w wysokości 10 tys. euro. Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, będzie musiała dostosować do tego krajowe przepisy.

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Sadowski: ograniczenie płatności gotówkowych może wzbudzić opór społeczny

- Z badania Rankomat.pl wynika jednak, że taki kierunek zmian może spotkać się z oporem społecznym - podkreślił Sadowski. Wyjaśnił, że limity płatności gotówką popiera 20 proc. Polaków. Przeciwnych jest 55 proc., a 25 proc. nie ma zdania.

Co Polacy myślą o wprowadzeniu limiów płatności gotówką
Co Polacy myślą o wprowadzeniu limiów płatności gotówką
Źródło zdjęcia: rankomat.pl

Ekspert wyjaśnił, że ustawodawcy argumentują ograniczenia w płaceniu gotówką walką z szarą strefą, praniem pieniędzy, finansowaniem przestępczości oraz większą przejrzystością obrotu. Jednak, jak zaznacza "z punktu widzenia konsumentów równie istotne są jednak prywatność, swoboda wyboru i odporność na awarie systemów cyfrowych".

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Podkreślił, że "wśród osób przeciwnych limitom najczęściej pojawia się argument swobody. - 71 procent przeciwników ograniczeń wskazuje, że chce mieć wybór formy i wysokości płatności - wyjaśnił.

- Na drugim miejscu znalazła się prywatność. 57 proc. osób przeciwnych limitom nie chce, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki. Z kolei 48 proc. nie chce uzależniać się od cyfrowych form płatności - dodał.

Ograniczenia transakcji w gotówce
Ograniczenia transakcji w gotówce
Źródło zdjęcia: rankomat.pl

Zwolennicy ograniczeń w płaceniu gotówką

Sadowski zaznaczył jednak, że są także zwolennicy limitów gotówkowych. - Wśród osób popierających ograniczenia najczęściej pojawia się przekonanie, że takie przepisy ograniczą szarą strefę i przestępczość. Taką odpowiedź wskazało 54 proc. zwolenników - wyjaśnił.

- Ok. 47 proc. badanych z tej grupy uważa, że limity zwiększą bezpieczeństwo transakcji oraz pozwolą na większą kontrolę nad przepływem pieniędzy. 38 proc. wskazuje, że płatności cyfrowe są wygodniejsze i szybsze - dodał.

Dlaczego Polacy nie chcą limitów w płanościach gotówką
Dlaczego Polacy nie chcą limitów w płanościach gotówką
Źródło zdjęcia: rankomat.pl

Ekspert podkreślił, że gotówka w Polsce coraz rzadziej jest podstawowym sposobem codziennego płacenia. - Z danych NBP wynika, że 61 proc. wartości transakcji kartowych stanowią płatności bezgotówkowe. Wypłaty gotówki i inne operacje gotówkowe odpowiadają natomiast za pozostałe 39 procent - zauważył.

- Wciąż nie brakuje osób, które na co dzień płacą gotówką. Coraz częściej pełni ona jednak funkcję zabezpieczenia na wypadek problemów z płatnościami elektronicznymi. Znaczenie tego argumentu wzrosło po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, w związku z obawami dotyczącymi potencjalnych cyberataków - wyjaśniał.

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Limity w płatnościach gotówkowych. Zakres zmian

Sadowski zaznaczył, że nowe przepisy mają objąć transakcje pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

- Najprawdopodobniej będą miały znaczenie przede wszystkim przy zakupie za gotówkę na przykład samochodu, biżuterii oraz drogiego sprzętu lub usług - wyjaśnił. - Obecnie w Polsce ograniczenia dotyczą przede wszystkim transakcji między przedsiębiorcami. Jeśli jednorazowa wartość transakcji między firmami przekracza 15 tys. zł, płatność powinna zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego - dodał.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
GotówkaUnia EuropejskaKarta płatnicza
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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