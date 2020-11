Tu płyną pieniądze z Brukseli. Oto największe inwestycje w Polsce z unijnym dofinansowaniem

Dokończenie budowy autostrady A1, budowa kluczowych szlaków Via Carpatia i Via Baltica, a także gazociągu Baltic Pipe - to tylko niektóre z dużych inwestycji w naszym kraju, które są wspófinansowane ze środków unijnych. O tych strategicznych projektach opowiadamy na antenie TVN24 BiS w ramach cyklu #FUNDUSZEUE.

Dokończenie budowy A1 - 2 miliardy złotych

A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinającą całe terytorium kraju. Jednocześnie stanowi ona część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu "Autostrada Gdańsk-Brno/ Bratysława-Wiedeń".

Do zamknięcia całej autostrady brakuje 81-kilometrowego odcinka A1 od węzła Tuszyn do obwodnicy Częstochowy. Budowa jest realizowana w śladzie obecnej dk nr 1, inwestycję podzielono na pięć części. Pod koniec października tego roku udostępniono nowy fragment jezdni na autostradzie A1 od okolic granicy województw łódzkiego i śląskiego do Kruszyny.

Jak wynika z informacji dostępnych na rządowych stronach, szacunkowy koszt całego projektu to około 3,7 miliarda złotych, z czego dofinansowanie unijne może wynieść około 2 miliardów złotych. Zgodnie z planem, inwestycja ma być zrealizowana do 2022 roku.

Po zakończeniu budowy trasa utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami w Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic. Ma też ułatwić dostęp do polskich portów transportom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie zapewnić rozwój rodzimej gospodarki.

Budowa szlaków Via Carpatia i Via Baltica - ponad 2 mld zł

Trwa budowa drogi ekspresowej S61, stanowiącej najdłuższy, bo 214-kilometrowy fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Budowa polskich fragmentów współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna.

"W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mld zł, a w ramach POIiŚ 1,6 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł" - możemy przeczytać na stronie GDDKiA.

S61 Via Baltica GDDKiA

Unia Europejska współfinansuje także budowę drogi ekspresowej S19 Via Carpatia. Chodzi m.in. o odcinek S19 Lublin - Rzeszów, od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski Północ. Inwestycja warta jest ponad 900 mln złotych. Wartość dofinansowania ze środków UE to zaś 468 mln zł.

Realizacja przyszłej S19 została rozłożona niemal na dekadę i będzie kosztować w sumie ponad 27 mld zł, z czego koszty prac budowlanych to blisko 24 mld zł. Niemal cała trasa ma być gotowa do końca 2026 roku.

W Polsce trasa Via Carpatia będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, wykorzystując oprócz S19 również S61. Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.

PAP/Adam Ziemienowicz

Baltic Pipe - 200 mln euro

Unia Europejska sfinansuje jedną trzecią inwestycji Baltic Pipe czyli gazociągu, którym po dnie morza będzie można przesyłać surowiec z Norwegii do Danii i Polski. Bruksela przeznaczy na ten cel ponad 200 mln euro. Środki pochodzą z Instrumentu "Łącząc Europę".

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.

System Baltic Pipe składa się z pięciu elementów - połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowy trasy przesyłu gazu przez Danię, budowy tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz z rozbudowy polskiego systemu przesyłowego.

Baltic Pipe budowany jest wspólnie przez operatorów systemu przesyłowego gazu - Gaz-System i duński Energinet.

PAP

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes