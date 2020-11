"Cywilizacyjny skok". Tak fundusze z Brukseli zmieniły polską gminę

Duże inwestycje w małej gminie

- Duża inwestycja - droga ekspresowa S7 - to było kilkaset milionów złotych. Do tego doszedł program zabezpieczenia Żuław - to też kilkaset milionów złotych. Ale to nie były zadania stricte gminne, były to inwestycje prowadzone na terenie gminy. Natomiast z punktu widzenia samych inwestycji gminnych, to gdy zsumowałem, to była to dość znaczna kwota - powiedział Goliński.