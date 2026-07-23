Pieniądze Nowe cła na tanie paczki. Europa już zmienia nawyki zakupowe Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe cło na przesyłki spoza UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Unia Europejska 1 lipca wprowadziła nowe cło na przesyłki spoza Wspólnoty. Chodzi o paczki o wartości do 150 euro, z których większość przybywa do UE z Chin. Wprowadzona została opłata celna w wysokości 3 euro, ok. 13 zł, od każdego rodzaju produktu znajdującego się w paczce. Nowe taryfy miały już w pierwszych tygodniach obowiązywania wpłynąć na nawyki zakupowe Europejczyków.

Cła na paczki z Chin

Według danych Komisji Europejskiej w 2024 roku do krajów Wspólnoty trafiało średnio 12 milionów tanich paczek dziennie. Mowa tutaj wyłącznie o przesyłkach o wartości do 150 euro. Było to dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Jak podaje KE, nawet 65 proc. tanich paczek trafiających do Unii miało zaniżaną wartość w celu uniknięcia opłaty celnej.

Przesyłki e-commerce w UE

Efekty nowego prawa mają być widoczne już teraz. Eksperci mówią o prawdziwym tąpnięciu na rynku tanich przesyłek. Spadek liczby paczek może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Przy obecnym wolumenie sięgającym 6 miliardów zamówień, spadek o 20 proc. oznaczałby, że do Unii Europejskiej trafi rocznie miliard paczek mniej.

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Chcąc zminimalizować koszty wynikające z nowych ceł, chińscy producenci inwestują w budowę magazynów w Europie. Szukają również alternatywnych tras dostaw czy próbują łączyć przesyłki w celu uniknięcia cła naliczanego od rodzaju produktu w paczce.