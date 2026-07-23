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Nowe cła na tanie paczki. Europa już zmienia nawyki zakupowe

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chiny fabryka magazyn paczki shutterstock_557894959
Nowe cło na przesyłki spoza UE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nowe cła na tanie paczki spoza Unii Europejskiej podnoszą cenę zamówień nawet o kilkadziesiąt złotych. Opłata, która ma odpowiadać na zalew tanich produktów z Chin, już teraz obniżyła liczbę małych przesyłek trafiających do Wspólnoty nawet o kilkadziesiąt procent.

Unia Europejska 1 lipca wprowadziła nowe cło na przesyłki spoza Wspólnoty. Chodzi o paczki o wartości do 150 euro, z których większość przybywa do UE z Chin. Wprowadzona została opłata celna w wysokości 3 euro, ok. 13 zł, od każdego rodzaju produktu znajdującego się w paczce. Nowe taryfy miały już w pierwszych tygodniach obowiązywania wpłynąć na nawyki zakupowe Europejczyków.

Cła na paczki z Chin

Według danych Komisji Europejskiej w 2024 roku do krajów Wspólnoty trafiało średnio 12 milionów tanich paczek dziennie. Mowa tutaj wyłącznie o przesyłkach o wartości do 150 euro. Było to dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Jak podaje KE, nawet 65 proc. tanich paczek trafiających do Unii miało zaniżaną wartość w celu uniknięcia opłaty celnej.

Przesyłki e-commerce w UE
Przesyłki e-commerce w UE

Efekty nowego prawa mają być widoczne już teraz. Eksperci mówią o prawdziwym tąpnięciu na rynku tanich przesyłek. Spadek liczby paczek może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Przy obecnym wolumenie sięgającym 6 miliardów zamówień, spadek o 20 proc. oznaczałby, że do Unii Europejskiej trafi rocznie miliard paczek mniej.

>>> Tanie przesyłki będą droższe. Polska może na tym zyskać

Chcąc zminimalizować koszty wynikające z nowych ceł, chińscy producenci inwestują w budowę magazynów w Europie. Szukają również alternatywnych tras dostaw czy próbują łączyć przesyłki w celu uniknięcia cła naliczanego od rodzaju produktu w paczce.

Źródło: TVN24
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Tagi:
CłaChiny - UEChinyzakupy przez internete-commerceGospodarka Chin
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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