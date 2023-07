Mają umowę, ale i tak część pieniędzy dostają "pod stołem"

Osiem procent zatrudnionych na umowę o pracę dostało w 2021 roku część wynagrodzenia "pod stołem" - szacuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Wskazuje przy tym, że od 20 do 27 procent Polaków zgodziłoby się na takie nieoficjalne dodatki, jeśli wiązałoby się to z wyższą pensją na rękę.

Część pensji "pod stołem" - szacunki

Według szacunków PIE w latach 2006-2021 średnio ok. 8 proc. pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób otrzymywało część swojej płacy poza oficjalną ewidencją. Jak zastrzeżono, szacunki nie uwzględniają mikrofirm, w których częściej może występować zjawisko płacenia "pod stołem".

Oceniono, że w 2006 r. w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 pracowników odsetek osób otrzymujących wynagrodzenie "pod stołem" wyniósł 7 proc. Po dwóch latach, w 2008 r., miał miejsce niewielki spadek – o 1 pkt proc. Przez kilka kolejnych lat występowała lekka tendencja wzrostowa. W 2014 r. odsetek ten wyniósł 9 proc. i na takim poziomie utrzymywał się do 2018 r. W pandemicznym 2020 r. odsetek pracowników otrzymujących płacę "pod stołem" prawdopodobnie nie zmienił się, ale analitycy PIE nie wykluczają, że doszło do jego tymczasowego wzrostu. W 2021 r. odsetek ten analitycy oszacowali na 8 proc.