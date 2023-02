Ulga rehabilitacyjna na samochód za 2022 rok. Ile wynosi?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie kosztów używania samochodu osobowego na wydatki na dojazdy na konsultacje u lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne, do sklepu, do pracy czy na wakacje. Jakie trzeba spełnić warunki? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

W 2023 roku ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2 280 zł. Taką kwotę można odliczyć od podatku za 2022 rok, bez względu na to, ile samochodów podatnik posiada.

Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedno z odliczeń, których może dokonać osoba z niepełnosprawnością lub osoba mająca na utrzymaniu taką osobę od uzyskanych dochodów (przychodów).

Jeżeli podatnik jest osobą dotkniętą niepełnosprawnością i posiada samochód, z którego korzysta, to może odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT cześć wydatków poniesionych na jego utrzymanie.

Kto ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą skorzystać dwie grupy podatników. Pierwsza to osoby mające status osoby niepełnosprawnej:

- osoba posiadająca orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, - osoba pobierająca np. rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, - osoba, która nie ukończyła 16. roku życia posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, - osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez uprawniony organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.