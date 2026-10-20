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Ulga na internet zostanie zlikwidowana. Komisja zdecydowała

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Minister finansów tłumaczy zmianę w progach podatkowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Sejmowa komisja poparła zmiany podatkowe przewidujące likwidację ulgi na internet i podwojenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Projekt trafi teraz pod obrady plenarne Sejmu.

We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła z poprawkami projekt ustawy, który likwiduje ulgę podatkową na internet.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Koniec ulgi na internet od 1 stycznia 2027 roku

Projekt ustawy przewiduje m.in. przedłużenie na kolejne 10 lat ulgi podatkowej na robotyzację i zwiększenie o 100 proc. ulgi dla honorowych dawców krwi. Zakłada też likwidację ulgi na internet. Jednak osoby, które po raz pierwszy skorzystają z tej ulgi w rozliczeniu za rok 2026, zachowają możliwość odliczenia jej również w roku 2027.

Komisja we wtorek przegłosowała projekt, wprowadzając do niego drobne poprawki, które nie zmieniają merytorycznego sensu przepisów. Projekt wróci pod obrady plenarne Sejmu. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Komu przysługuje ulga na internet

Ulga na internet przysługuje obecnie osobom, które uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i poniosły w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem internetu oraz nie korzystały z ulgi w latach poprzednich.

Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Przy czym limit dotyczy podatnika, więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do maksymalnego limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ulga podatkowa
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