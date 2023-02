Bałagan z ulgą dla klasy średniej. Doradczyni podatkowa o obowiązku fiskusa

W środę ruszyła akcja rozliczeń PIT za 2022 rok. W tym celu można skorzystać z usługi Twój e-PIT, w której są dostępne rozliczenia przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Ministerstwo Finansów nie ujmie jednak za nas niektórych ulg czy zwolnień - stwierdziła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z Grant Thornton. Ekspertka mówiła również o obowiązku fiskusa w związku z tak zwaną ulgą dla klasy średniej.

Ruszyło rozliczenie PIT za 2022 rok. Złożenie deklaracji jest możliwe przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych.

- Na pewno będą takie osoby, które w zasadzie będą mogły wejść, kliknąć "ok". Nawet mogą być osoby, które nie wejdą i też będzie ok, dlatego że system z upływem terminu, czyli 2 maja, zaakceptuje to, co dla nas przygotowało Ministerstwo Finansów - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z Grant Thornton.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za ubiegły rok do 2 maja br., to zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Twój e-PIT - ulgi i zwolnienia

Z usługi nie skorzystają jednak wszyscy podatnicy. - Trzeba pamiętać, że nie wszyscy mogą skorzystać z tej uproszczonej usługi Twój e-PIT, bo ona w szczególności nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. W Twój e-PIT rozliczymy nasze dochody z pracy, z umowy zlecenia, z najmu prywatnego - wyliczała Samborska.

- Druga rzecz jest taka, że Ministerstw przygotowało dla nas zeznanie na podstawie informacji, które ma przede wszystkim od naszych płatników, którzy tę informację tam wysyłali. Ułatwienie polega na tym, że tam wiele pól jest po prostu wypełnionych, ale możemy je w pewien sposób modyfikować albo dodawać - dodała.

Doradczyni podatkowa zwracała uwagę, że "Ministerstwo nie ujmie za nas ulg czy zwolnień, które nam przysługują". Ponadto jest wypełniona organizacja pożytku publicznego, na rzecz której dokonywaliśmy przekazania 1 proc. podatku w ubiegłym roku, "ale gdybyśmy w tym roku chcieli wybrać inną organizację, to musimy dokonać określonych modyfikacji".

Ulga dla klasy średniej a PIT za 2022 rok

Od początku 2022 roku podatkowa część Polskiego Ładu wprowadziła w życie tzw. ulgę dla klasy średniej, która miała być sposobem na zrekompensowanie dużej grupie pracowników negatywnych skutków zmian w składce zdrowotnej wprowadzonych Polskim Ładem. Warunkiem skorzystania z ulgi miały być roczne przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Dzięki temu - jak zapewniało Ministerstwo Finansów - reforma miała być neutralna dla podatników.

Od 1 lipca 2022 roku wprowadzono jednak kolejne zmiany w podatkach - stawka PIT spadła z 17 proc. do 12 proc., jednocześnie ulgę dla klasy średniej zlikwidowano.

Małgorzata Samborska wskazywała, że nie oznacza to jednak, że możemy całkowicie o niej zapomnieć, rozliczając PIT za 2022 rok. - Nie musimy się mierzyć z ulgą dla klasy średniej o tyle, że gdybyśmy chcieli wejść do systemu Twój e-PIT i złożyć zeznanie, to my tam w ogóle nie znajdziemy takiej pozycji jak ulga dla klasy średniej, co wcale nie oznacza, że możemy całkowicie o niej zapomnieć, dlatego że zmiany podatkowe wchodziły w życie w ciągu roku, to one mogły być wyłącznie korzystne - tłumaczyła.

- W związku z tym, gdybyśmy byli osobą, dla której ulga dla klasy średniej, nawet zapłacona z wyższym podatkiem, tym 17-procentowym, a nie według stawki 12 procent (ustawa weszła w życie w lipcu), dałaby lepszy wynik matematyczny, czyli mielibyśmy prawo łącznie do mniejszego opodatkowania za rok 2022, to mamy do tego prawo - wyjaśniła doradczyni podatkowa.

Samborska wskazywała, że "urząd jest zobowiązany zweryfikować, czy takie wyliczenie nie dałoby lepszego wyniku i automatycznie oddać nam podatek". Oznacza to, że nie musimy składać dwóch zeznań - jednego z ulgą, drugiego bez ulgi.

"Tu zdecydowanie radziłabym zarezerwować sobie dużo więcej czasu"

Zdaniem Samborskiej więcej czasu na rozliczenie z fiskusem będą musiały poświęcić osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy nie mogą bowiem skorzystać z usługi Twój e-PIT, tylko "trzeba złożyć zeznanie w sposób bardziej tradycyjny". - To znaczy można online, albo papierowo, natomiast nie skorzystamy z tej usługi, gdzie dane są wypełnione - tłumaczyła doradczyni. - To zeznanie osób prowadzących działalność gospodarczą jest trochę bardziej skomplikowane - dodała.

Ponadto - jak zauważyła - "część przedsiębiorców będzie miała prawo do tego, żeby po zakończeniu roku niejako na nowo przemyśleć zmianę formy opodatkowania". - Jeżeli na początku ubiegłego roku wybraliśmy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo rozliczenie według stawki liniowej 19-procentowej, a później w ciągu roku, od lipca wprowadzono stawkę w skali podatkowej 12 procent, w miejsce 17 procent, to te osoby, które nie wybrały skali podatkowej mogły się wtedy czuć niejako rozczarowane, że ich ta zmiana nie dotyczy i gdyby wiedzieli, że będzie obowiązywała inna stawka, to wybraliby skalę podatkową - zwróciła uwagę doradczyni podatkowa z Grant Thornton.

- To te osoby zyskały przywilej do tego, że jeżeli rozliczali się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych albo według stawki liniowej, a jednak ostatecznie ten rok chcą zamknąć na skali podatkowej, to mają wyjątkową możliwość i mogą złożyć zeznanie w ten sposób rozliczając się za rok 2022 - wyjaśniła.Małgorzata Samborska.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes