Ulga dla klasy średniej a pensja na rękę. Wyliczenia

Od kilkudziesięciu groszy do niemal dwustu złotych - taki wpływ ulga dla klasy średniej ma na miesięczne wynagrodzenia netto, czyli to, ile pracownik dostaje na rękę. Przedstawiamy wyliczenia dla różnego poziomu zarobków.

Ulga dla klasy średniej - co to jest?

Oznacza to, że ulga dla klasy średniej w 2022 r. przysługuje osobom, które miesięcznie zarabiają od 5701 zł do 11 141 zł brutto . Tym pracownikom ulga jest naliczana automatycznie.

Ulga dla klasy średniej - do czego się odnosi?

Doradczyni podatkowa wyjaśnia, że w przypadku pracowników warto pamiętać, że chodzi o "wszystkie przychody, a nie tylko o pensję brutto". Do przychodów wliczane są także premie, nagrody, nieodpłatne świadczenia, wynagrodzenia za nadgodziny, wartość ryczałtu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych itp.

Ulga dla klasy średniej a wynagrodzenia. Wyliczenia

I próg ulgi to: 5701 - 8549 zł, II próg ulgi to: 8550 - 11 141 zł.

Ulga dla klasy średniej. Uwaga na przekroczenie progu

"Co do zasady jednak, w skali miesiąca ulga naliczana jest w stosunku do przychodów danego miesiąca, bez uwzględniania przychodów rocznych. Tym samym może mieć miejsce sytuacja, że pracodawca, działając zgodnie z przepisami, w trakcie roku podatkowego będzie w odniesieniu do danego pracownika co miesiąc, albo tylko w wybranych miesiącach, naliczał ulgę dla klasy średniej, natomiast w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik do tej ulgi nie ma prawa" - wyjaśnia Samborska.