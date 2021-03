Zmiany w uldze abolicyjnej. Kto odda więcej fiskusowi?

Ulga abolicyjna to ulga podatkowa skierowana dla osób rozliczających podatek dochodowy w Polsce, które jednocześnie uzyskały przychód w innym państwie, dla którego właściwą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Proporcjonalne odliczenie to, obok metody wyłączenia z progresją, jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów z zagranicy. Zakłada ona, że zagraniczny dochód będzie opodatkowany Polsce, ale od należnego podatku odliczony zostanie podatek już zapłacony za granicą. Innymi słowy, jeżeli podatek już zapłacony za granicą jest wyższy niż wartość podatku należnego do zapłaty w Polsce, to nie trzeba już płacić podatku w Polsce.