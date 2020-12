Zwrot pieniędzy za odwołaną wycieczkę. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Wnioski o zwrot za odwołane z powodu epidemii wycieczki można składać tylko do 31 grudnia - informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Do tej pory wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów przekroczyły 100 milionów złotych.

Wnioski do końca roku

Marek Niechciał z zarządu UFG przypomina, że zgodnie z ustawą, wnioski o zwrot środków można składać do 31 grudnia tego roku. - Dotyczy to wyłącznie nowych wniosków - zaznaczył.

- Wnioski, które zostały już złożone, będą rozpatrywane i wyjaśniane również po 31 grudnia 2020. Po tym dniu będzie również istniała możliwość korekty wniosku złożonego do dnia 31 grudnia - dodał.

Wskazał, że zgodnie z najnowszymi danymi Funduszu łączna kwota do zwrotu wynikająca z połączonych wniosków podróżnych i organizatorów turystyki wynosi nie więcej niż ok. 260 mln zł wobec 300 mln zł pierwotnie przeznaczonych na wypłaty. - Oznacza to, że środków wystarczy dla wszystkich zainteresowanych - stwierdził.