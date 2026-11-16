Pieniądze Nowe sankcje UE weszły w życie. Na liście banki, e-handel i propagandyści Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Trump uchylił stosowanie wobec Rosji sankcji wynikających z ustawy Grahama Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tobias Arhelger/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Z opublikowanych list wynika, że sankcjami objęci zostali między innymi Tatiana Kim, założycielka platformy Wildberries, oraz Aleksandr Czaczawa, inwestor związany z platformą Ozon.

UE uderza w handel internetowy

To pierwszy przypadek, gdy UE rozszerzyła sankcje na wpływowych przedstawicieli rosyjskiego handlu internetowego. Dotychczas koncentrowała się przede wszystkim na przedsiębiorcach związanych z innymi sektorami gospodarki, w tym przemysłem naftowym i gazowym.

Tatiana Kim to rosyjska przedsiębiorczyni, założycielka i prezeska zarządu Wildberries, największej rosyjskiej platformy handlu internetowego. Wildberries kontroluje prawie połowę rosyjskiego rynku e-handlu, a wartość jej rocznego obrotu wynosi wiele miliardów dolarów.

Firma jest jednym z największych podatników Federacji Rosyjskiej. Wildberries działa jako sieć dostaw dla rosyjskiego wojska, ułatwiając sprzedaż towarów wojskowych i produktów podwójnego zastosowania.

Sankcjami objęto także Aleksandra Czaczawę, inwestora posiadającego największy udział w drugim co do wielkości rosyjskim przedsiębiorstwie e-handlu Ozon. Również ta spółka funkcjonuje jako sieć dostaw dla rosyjskiego wojska, ułatwiając sprzedaż sprzętu wojskowego i produktów podwójnego zastosowania.

Czaczawa posiada również udziały w Yandeksie, największym przedsiębiorstwie informatycznym w Federacji Rosyjskiej.

Na czarnej liście ponad 40 banków

Nowe restrykcje obejmują także sektor bankowy. Na unijnej liście znalazło się ponad 40 rosyjskich banków i instytucji finansowych. Celem sankcji jest ograniczenie możliwości finansowania rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie poprzez zamknięcie kolejnych kanałów przepływu środków.

Ponadto UE wzięła na cel rosyjską flotę cieni, wprowadzając na listę sankcyjną szereg podmiotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, Seszeli i Omanu, które nabywają produkty naftowe pochodzenia rosyjskiego, a także określonych przedsiębiorców będących właścicielami lub zarządcami statków objętych unijnymi restrykcjami, które nielegalnie przewożą rosyjską ropę.

Na unijną listę sankcyjną trafiła również moskiewska agencja Social Design Agency (SDA), zajmująca się sferą public relations i technologiami politycznymi. Według UE firma prowadziła zakrojone na szeroką skalę operacje manipulacji informacją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W czwartek długo wyczekiwane spotkanie. Sikorski: skład powinien być inny TVN24

Agencja miała systematycznie wykorzystywać media i platformy społecznościowe do rozpowszechniania prorosyjskiej propagandy i dezinformacji, a także prowadzić kampanie wymierzone w państwa i instytucje UE oraz europejskie poparcie dla Ukrainy.

Działania SDA obejmowały m.in. kampanie dezinformacyjne w okresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r., a także specjalne operacje wymierzone w państwa członkowskie, w tym Niemcy i Francję. Sankcjami objęto również 24 osoby pracujące dla agencji.

Blogerzy i komentatorzy objęci sankcjami

Na liście sankcyjnej znaleźli się ponadto propagandyści i komentatorzy medialni, w tym rosyjscy prezenterzy telewizyjni Witalij Jelisiejew i Piotr Marczenko, urodzony w Ukrainie bloger i komentator wojskowy Jurij Podoliaka oraz Chay Bowes, irlandzki celebryta związany z rosyjską stacją RT International.

Według UE osoby te uczestniczyły w manipulowaniu informacjami i rozpowszechnianiu przekazów legitymizujących rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.

UE nakłada sankcje za cyberataki

Kolejne restrykcje dotyczą cyberbezpieczeństwa. Sankcjami objęto prorosyjską grupę hakerską NoName057(16), która pojawiła się w marcu 2022 r., po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Grupa przyznawała się do cyberataków na instytucje publiczne, infrastrukturę krytyczną i prywatne przedsiębiorstwa w Ukrainie, Stanach Zjednoczonych oraz państwach UE.

Jak przekazała UE, hakerzy przeprowadzali ataki typu DDoS, polegające na przeciążaniu stron internetowych i portali internetowych dużą liczbą żądań, co prowadzi do zakłócenia lub uniemożliwienia dostępu do nich. Ich celem były m.in. podmioty z sektorów energetycznego, finansowego i transportowego, przedsiębiorstwa wodociągowe, a także partie polityczne i kandydaci w procedurach wyborczych.

Osoby i podmioty objęte nowymi sankcjami podlegają zamrożeniu aktywów oraz zakazowi wjazdu na terytorium UE i tranzytu przez jej państwa członkowskie. Obywatele i firmy z Unii mają również zakaz udostępniania im środków finansowych.