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Uchodźcy z Ukrainy w polskiej gospodarce. "Raport dostarcza jednoznacznych dowodów"

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ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Pisarska: Ukraińcy kupują nam czas swoim życiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
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W 2025 roku uchodźcy z Ukrainy przyczynili się do wzrostu Produktu Krajowego Brutto Polski o 2,4 procent - wynika z najnowszego raportu UNHCR i Deloitte. Ich udział we wzroście polskiej gospodarki ma w najbliższych latach rosnąć.

- Niniejszy raport dostarcza jednoznacznych dowodów na to, że gdy uchodźcy mają dostęp do ochrony, edukacji i godnej pracy, wnoszą wkład w rozwój krajów, które ich przyjęły. W Polsce wkład ten szacuje się na 2,4 procent PKB - skomentowała wyniki raportu Juna Shirato, p.o. przedstawiciela Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

Uchodźcy z Ukrainy w polskiej gospodarce

"W miarę wzrostu zatrudnienia wśród uchodźców szacowany wpływ na PKB zwiększył się do 2,0 proc. w 2023 r., 2,3 proc. w 2024 r. oraz 2,4 proc. w 2025 r. Wartość tego wpływu w 2025 r. odpowiada dodatkowemu PKB na poziomie 94 mld zł. Prognozuje się, że do 2035 r. wkład ten osiągnie poziom 2,8 proc. PKB" - czytamy w raporcie "Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski".

Autorzy raportu podkreślili, że "jest to wartość, którą polska gospodarka straciłaby, gdyby uchodźcy nagle z niej zniknęli".

Ukraińcy w wydatkach NFZ

Jak podano w raporcie, wydatki na opiekę zdrowotną uchodźców w przeliczeniu na osobę są znacznie niższe niż w przypadku obywateli Polski. Według danych NFZ średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy wyniósł 694 zł, podczas gdy na obywatela Polski przeznaczono 4 640 zł.

W opinii analityków sześciokrotnie niższe koszty i rosnące wpływy ze składek przełożyły się na nadwyżkę finansową NFZ z obsługi obywateli Ukrainy, która w 2025 r. sięgnęła 1,8 mld zł.

Ekspert w zespole ds. analiz ekonomicznych Deloitte dr Aleksander Łaszek zwrócił ponadto uwagę na rosnącą liczbę medyków z Ukrainy. Pod koniec 2025 r. obejmowali oni 2,4 proc. lekarzy i 0,8 proc. pielęgniarek w Polsce.

Źródło: PAP
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Tagi:
uchodźcyUkraińcyPKBPKB Polski
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