Біженці з України можуть отримати нову пільгу. Розпочато реєстрацію заявок

Біженці з України можуть претендувати на Family Care Capital. Це допомога у розмірі до 12 000 злотих для другої та наступних дітей віком від 12 до 36 місяців. Форма по-українську доступна на платформі електронних послуг ZUS.

З 1 січня 2022 року друга та кожна наступна дитина в сім’ї – віком від 12 до 36 місяців – мають право на додаткову пільгу – Family Care Capital. Заява до ZUS подається тільки в електронній формі.

З суботи на пільгу можуть претендувати і біженці з України. Заклад соціального страхування надаватиме та виплачуватиме додаткову допомогу громадянам України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з російським вторгненням.

Сімейний Капітал – сума

– Батьки можуть отримати до 12 000 злотих за другу та наступних дітей у сім’ї віком від 12 до 35 місяців. Батьки дитини можуть вирішити, чи хочуть вони отримувати часткову суму 500 злотих протягом 24 місяців, чи суму 1000 злотих протягом 12 місяців, - сказав президент ZUS проф. Гертруда Усцінська.

За її словами, для громадян України, які приїхали до Польщі у зв’язку з бойовими діями, надано спеціальну заявку на отримання Капіталу Сімейного Піклування українською мовою (RKO-U). - Правильне подання заяви RKO-U до PUE ZUS дозволить її автоматичну обробку та скоротить час надання пільги ZUS, - наголосила Усцінська.

Щоб подати заявку на RKO-U, вам знадобиться польський номер PESEL когось з батьків та дитини, на яку оформлюється допомога, адреса електронної пошти, польський номер телефону, а також номер банківського рахунку в Польщі.

Виплата допомоги

Ви можете подати заявку на Family Care Capital з першого числа місяця, в якому дитині виповнюється 9 місяців, до кінця місяця, в якому дитині виповнюється 12 місяців. Якщо заява подана після місяця, в якому дитині виповнюється 12 місяців, допомога зменшується на 500 злотих за кожен місяць, що минув з моменту досягнення дитиною 12 місяців.

Гроші сплачуються з місяця подання заяви. У ZUS зазначили, що біженці з України, які отримали номер PESEL UKR у березні 2022 року, не повинні турбуватися, подаючи заяву на сімейний капітал у квітні, що їхня допомога за березень буде втрачена. Також ZUS надасть їм пільги за березень, тобто з місяця отримання номера PESEL UKR.

Сімейний Капітал та пільги за програмою Family 500 plus надаються біженцям на період перебування з дітьми в Польщі. ZUS переведе пільгу на номер банківського рахунку в Польщі, який буде вказано в заявці.

У питанні сімейного капіталу громадяни України можуть отримати допомогу в будь-якому закладі ZUS, під час електронного візиту до ZUS, за телефоном гарячої лінії 22 444 02 55 з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18.00, або електронною поштою на адресу ua @ zus.pl.

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Autor:mb/ams

Źródło: PAP