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Fala oszustw w ubezpieczeniach. Przestępcy sięgają po nowe technologie

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smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Policjanci zatrzymali podejrzanych o oszustwa ubezpieczeniowe
Źródło wideo: CBZC
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W ubiegłym roku klienci firm ubezpieczeniowych wyłudzili prawie 800 milionów złotych - poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. Liczba przestępstw tego typu wzrosła aż o 24 proc., a oszustom sprzyja postępująca cyfryzacja usług

W 2025 roku firmy z branży ubezpieczeniowej ujawniły aż 40 tys. przestępstw polegających na wyłudzaniu, w różny sposób, odszkodowań. To o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość wyłudzonych świadczeń wyniosła 798 mln zł. Jak podliczyła Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w 2024 r. było to 675 mln zł co oznacza roczny wzrost sumy oszustw o 18 proc.

Nowe narzędzia przestępców

"Choć klasyczne wyłudzenia odszkodowań nadal pozostają istotnym problemem, coraz większego znaczenia nabierają przestępstwa popełniane już na etapie zawierania umowy ubezpieczenia. Sprawcy coraz częściej wykorzystują skradzione dane osobowe, podszywają się pod istniejące osoby lub tworzą tzw. syntetyczne tożsamości, łącząc prawdziwe dane z informacjami fałszywymi. Takie działania służą m.in. wyłudzaniu prowizji oraz świadczeń ubezpieczeniowych" - ostrzegają eksperci PIU.

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Jak dodali, dane wykorzystywane przez przestępców pochodzą z wycieków, kradzieży tożsamości lub celowo organizowanych oszustw. W efekcie przestępstwa związane z zawieraniem polis stają się coraz bardziej złożone i trudniejsze do wykrycia.

Przestępczość ubezpieczeniowa weszła w nową, cyfrową fazę. "Rozwój zdalnych kanałów sprzedaży, porównywarek internetowych, komunikatorów, mediów społecznościowych oraz nowoczesnych metod płatności sprawia, że oszustwa stają się łatwiejsze do przygotowania i przeprowadzenia" - zauważyła Izba. Wskazała też, że dodatkowym wyzwaniem jest powszechna dostępność narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Wzrost liczby przestępstw w ubezpieczeniach

Z raportu PIU wynika, że w 2025 r. wartość przestępstw wykrytych w ubezpieczeniach na życie wzrosła o 31 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Był to ko kolejny rok utrzymującej się tendencji wzrostowej, która wynika m.in. z coraz skuteczniejszego wykrywania nadużyć dzięki analizie danych oraz wymianie informacji między ubezpieczycielami. W 2025 r. zakłady ubezpieczeń na życie wypłaciły ok. 17,5 mld zł świadczeń, a wartość wykrytych przestępstw odpowiadała 0,58 proc. tej kwoty. Ponad połowę wartości ujawnionych oszustw - około 55 mln zł - stanowiły przypadki związane ze zgonem ubezpieczonego.

W ubezpieczeniach majątkowych wartość wykrytych przestępstw wzrosła w 2025 r. o 17 proc. Aż dwie trzecie przypadków ale i wyłudzonej sumy przypada na nadużycia dotyczące polis komunikacyjnych. W ubiegłym roku firmy ubezpieczeniowe wypłaciły z tytułu polis majątkowych 36 mld zł świadczeń. Wartość wykrytych wyłudzeń stanowiła 1,92 proc. tej sumy.

Źródło: PAP
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Tagi:
UbezpieczeniaCyberbezpieczeństwooszustwaOszustwa internetowe
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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