Od stycznia zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach

Do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego można przystąpić, gdy nie podlegamy obowiązkowo tym ubezpieczeniom. Dobrowolne ubezpieczenia obowiązują od dnia, który wskażemy we wniosku o objęcie nimi. Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym można być objętym tylko, gdy obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Dobrowolne ubezpieczenia. Objęcie i ustawanie

Oznacza to, że np. jeśli ubezpieczenia dobrowolne ustaną przed grudniem br., to aby ponownie być objętym tymi ubezpieczeniami trzeba się zgłosić do nich na dokumencie ZUS ZUA.

Powoduje to zarazem zmiany w składaniu rezygnacji z ubezpieczeń dobrowolnych. Od 1 grudnia br. taka osoba będzie musiała się wyrejestrować, składając dokument ZUS ZWUA. Do rezygnacji nie wystarczy już bowiem nieopłacenie składek.

Dobrowolne ubezpieczenia. Prawo do świadczeń

Od początku 2022 roku zaległość w składkach na dobrowolne ubezpieczenia społeczne nie będzie wprawdzie powodowała ustania, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. "Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia" - wyjaśnił Zakład.