Pieniądze

Tyle naprawdę zarabiają Polacy

pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Polska gospodarka przyspiesza
Źródło: TVN24
W maju 2025 roku mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7082 zł i była niższa o 18,4 procent od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w maju 2025 r. wyniosła 7082 zł brutto. Poziom mediany oznacza, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. 

Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Stopy procentowe, dane z przemysłu, rating Polski
Z kraju
biuro
Dodatkowy dzień wolny od pracy
Dla pracownika

Zmiany w medianie wynagrodzeń

W maju 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 9,3 proc., natomiast w stosunku do kwietnia 2025 zmalała o 2,5 proc.

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8260 zł, co stanowiło 116,6 proc. wartości ogółem, natomiast w sektorze prywatnym była równa 6466,59 zł - 91,3 proc. wartości ogółem.

Zróżnicowanie mediany wynagrodzeń według cech demograficznych i strukturalnych

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci. W przypadku mężczyzn wyniosła 7.299,68 zł (103,1 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet - 6.897,36 zł (97,4 proc. wartości ogółem).

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 35-44 lata - wyniosła ona 7.397,55 zł (104,5 proc. wartości ogółem), natomiast najniższą w grupie wieku 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5.731,00 zł (80,9 proc. wartości ogółem).

Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1.000 i więcej osób - 8.279,38 zł (116,9 proc. wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób - 4.666,00 zł (65,9 proc. wartości ogółem).

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w maju 2025 r. wyniosło 8.678,90 zł.

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

