Padł pierwszy milion w podatkach

Małgorzata Krok, zastępca szefa KAS , dodała, że "dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą w prosty i wygodny sposób rozliczyć PIT i szybko otrzymać zwrot podatku. Mają też dostęp do historii swoich e-PIT-ów i do innych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej oferowanych przez e-Urząd Skarbowy".

e-Urząd Skarbowy dostępny całą dobę

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można się także danymi podatkowymi podając PESEL lub NIP i kwoty przychodu oraz kwotę do zapłaty/kwota nadpłaty podatku. Podatki za 2023 rok z wykorzystaniem wstępnie wypełnionych formularzy, dostępnych w usłudze Twój e-PIT, można rozliczać od czwartku, 15 lutego.