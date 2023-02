Pułapka w uldze na dziecko. Wyjaśniamy, jak odzyskać pełną kwotę

Ministerstwo Finansów zapewnia, że w zeznaniu przygotowanym przez administrację skarbową uwzględnione są: informacje od płatników (pracodawców), w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, dla rodzin 4 plus, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych oraz informacje będące w posiadaniu fiskusa, takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy czy ulga na dzieci .

Ulga na dzieci w Twój e-PIT

Z tą ostatnią może być pewien problem. Zdarzają się sytuację, że rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej, jednak nie posiadają wystarczających dochodów, co powoduje, że podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego tej ulgi odliczyć. W takim przypadku wciąż możliwy jest zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.