Pieniądze Tusk o niespełnionej obietnicy wyborczej. "Tak bez tortur mogę przyznać" Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Tusk o kwocie wolnej od podatku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Podczas konferencji prasowej szef rządu był pytany o obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Premier odparł, że w tej chwili rząd nie jest w stanie zrealizować tego zobowiązania.

Premier o kwocie wolnej od podatku

- Nie rezygnujemy z tego, ale tak bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 2027 i w roku 2028, bo zakładam, że przez te dwa lata jeszcze będziemy mieli ten wielki wysiłek na rzecz obronności, to kwota wolna jest mało realna, ale nie chcę z tego w żadnym wypadku rezygnować - powiedział premier.

Dodał następnie: - Myślimy także o tych najmniej zarabiających, ale w tej chwili, biorąc pod uwagę skalę wydatku, jakie by to oznaczało, muszę uczciwie powiedzieć, że na pewno w perspektywie półtora roku to nie będzie możliwe.

Jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej w kampanii w 2023 r. było obniżenie podatków, w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański informował, że koszt podwyższenia kwoty wolnej to 54 mld zł.

Domański będzie w środę gościem "Faktów po Faktach". Emisja w TVN24 i TVN24+.

Sawicki o kwocie wolnej od podatku

- Nie na to żeśmy się umawiali trzy lata temu. Kwota wolna od podatku była zapisana również w umowie koalicyjnej i brak jej realizacji będzie skutkował wynikami wyborczymi w roku 2027 - podkreślił poseł PSL Marek Sawicki.

Dodał, że taki projekt ustawy PSL złożyło ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu. - Tam było trzyletnie dochodzenie do kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych. Tam była kwestia emerytury bez podatku. Tam była kwestia powiązania 800 plus z PIT-em rodzinnym, a PIT rodzinny to kwota wolna od podatku razy liczba członków rodziny. Tam naprawdę były kompleksowe rozwiązania, które należało wprowadzić w okresie trzyletnim, a nie gwałtownie - mówił poseł.

Sawicki odniósł się także do zapowiedzi zmian w systemie podatkowym w Polsce, które w środę przedstawił premier z ministrem finansów. - Tutaj mamy udawanie, że klasie średniej żeśmy ulżyli. Osiem procent, czyli odwracamy złe skutki Polskiego Ładu Mateusza Morawieckiego, który nam składkę zdrowotną włączył do obciążeń podatnika, a nie obciążeń płatnika - powiedział.

Sawicki o kwocie wolnej od podatku Źródło: TVN24

Premier poinformował o planach podniesienia progu podatkowego z 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenia 24 procent podatku dla tych, którzy osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy złotych.

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