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"Tu chodzi bardziej o kalkulację polityczną ze strony prezydenta Trumpa"

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Donald Trump
Urszula Cieślak o sytuacji na rynku paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
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To w mojej ocenie próba skierowania uwagi świata na to, że to Ukraina odpowiada za problemy z wysokimi cenami paliw i przykrycie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie - mówiła w TVN24 o umowie USA z Rosją analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.

Ekspertka Reflex zwróciła uwagę, że ceny maksymalne na polskich stacjach - będące częścią rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej, którego trzecia odsłona rozpoczęła się na początku miesiąca - są coraz wyższe. Największe wzrosty widzimy w cenach benzyny, która w ostatnich dniach podrożała nawet o 30 groszy za litr. W przypadku oleju napędowego wzrosty miały być niższe - o około 14 groszy za litr.

- W najbliższym czasie spodziewamy się niestety, że te ceny benzyny będą pozostawały na tym wysokim poziomie i mogą jeszcze wzrosnąć. Ceny diesla powinny z powrotem wrócić poniżej ośmiu złotych za litr. Natomiast oczywiście nie mamy żadnych gwarancji, że ten stan i te poziomy cen się utrzymają, bo to wszystko zależy od rozwoju sytuacji na rynkach międzynarodowych - oceniła Cieślak na antenie TVN24.

Wpływ umowy USA z Rosją

Mniejsze wzrosty cen diesla mają być związane w pierwszej kolejności z umową między Stanami Zjednoczonymi a Rosją dotyczącą eksportu rosyjskiego oleju napędowego. Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton tego paliwa. Zgodnie z jego zapowiedzią w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

- To w mojej ocenie taka trochę próba przerzucenia i skierowania uwagi świata na to, że to Ukraina odpowiada za problemy z wysokimi cenami [paliw - red.] i przykrycie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Zwłaszcza ta retoryka ze strony prezydenta Trumpa przed wyborami połówkowymi - powiedziała Cieślak.

Wysokie ceny oraz niski poziom rezerw paliw w USA stanowią poważny problem dla republikanów przed nadchodzącymi wyborami połówkowymi, które odbędą się już na początku przyszłego miesiąca.

- Miejmy świadomość, że ta transakcja na dostawę oleju napędowego z Rosji, rozłożona na te trzy transze, to nie jest wolumen, który spowoduje, że ceny oleju napędowego na rynku amerykańskim wyraźnie spadną, więc tu chodzi bardziej o kalkulację polityczną ze strony prezydenta Trumpa - dodała ekspertka.

Zdaniem Cieślak mniejsze wzrosty cen diesla są również związane z "lekkim uspokojeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie".

Huragan a ceny paliw

- Natomiast jeśli chodzi o ceny benzyny, to tutaj notujemy w dalszym ciągu wzrosty cen na rynkach światowych, ale też na rynku krajowym - dodała.

Wzrost cen benzyny ma być również związany z huraganem Isaias, który w ostatnich dniach przeszedł przez wybrzeże Stanów Zjednoczonych. - Tak jak tradycyjnie o tej porze roku, sezon huraganowy również wpływa na notowania cen benzyny i innych paliw - dodała Cieślak.

Źródło: TVN24
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