Ceny rosną najszybciej od niemal dwóch dekad. Ile kosztują pomidory i szparagi, a po ile są truskawki?

Ceny w Polsce w kwietniu tego roku wzrosły niemal najmocniej od 20 lat - tak wynika z danych Eurostatu. Jak to wygląda w praktyce na targowiskach w Toruniu i Warszawie i gdzie jest taniej, sprawdzali reporterzy TVN24.

Z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat wynika, że ceny w kwietniu w Polsce wzrosły o 5,1 procent rok do roku. To poziom niewidziany od czerwca 2001 roku, kiedy inflacja wyniosła 6,1 procent. To jednocześnie druga najwyższa inflacja w całej UE.