Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Partner serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Trump podpisał rozporządzenie. "Zaoszczędzą miliony dolarów"

|
Prezydent USA Donald Trump
Miesiąc do wyborów połówkowych w USA. Politico: kandydaci republikanów nie chcą wsparcia Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Amerykańscy kierowcy będą mogli kupować zwolniony z podatku barwiony olej napędowy - wynika z rozporządzenia podpisanego przez Donalda Trumpa. Prezydent USA przekonywał, że rozwiązanie nie będzie potrzebne długo, ponieważ ceny paliw mają spaść po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.

Trump kontynuuje trasę kampanijną przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. W poniedziałek podczas wystąpienia w Nebrasce prezydent ogłosił kolejny krok mający obniżyć ceny i podpisał na scenie rozporządzenie w tej sprawie.

- Od wielu lat pojazdy rolnicze, sprzęt budowlany i inne pojazdy terenowe korzystają z czegoś, co nazywa się czerwonym dieslem. (...) Czerwony olej napędowy jest dokładnie taki sam jak zwykły diesel, ale sprzedaje się go bez podatku do pojazdów terenowych i dużych ciężarówek - powiedział Trump.

Podpisane przez Trumpa rozporządzenie wykonawcze znosi wymóg dotyczący użytkowania pojazdów terenowych i pozwala każdemu kupować barwiony olej napędowy zwolniony z podatku.

Podatek odroczony do końca roku

Barwiony na czerwono olej napędowy jest chemicznie taki sam jak paliwo dostępne na stacjach, ale ze względu na zwolnienie z podatku może być wykorzystywany wyłącznie do określonych celów, przede wszystkim w rolnictwie, budownictwie i pojazdach niedopuszczonych do ruchu po drogach publicznych.

"Barwiony olej napędowy jest zwolniony z federalnego i stanowego podatku akcyzowego. Tymczasowe zniesienie limitów zmniejszyłoby presję kosztową na przedsiębiorstwa korzystające z diesla" - podkreśliła agencja AP.

Rozporządzenie Trumpa ma czasowo umożliwić wykorzystywanie takiego paliwa również w pojazdach poruszających się po drogach.

W dokumencie podano, że rozporządzenie nakazuje sekretarzowi skarbu, w porozumieniu z sekretarzem obrony, odroczyć do końca roku - bez odsetek i kar - płatność podatku z tytułu drogowego wykorzystania barwionego oleju napędowego oraz "zbadać możliwości zniesienia obowiązku zapłaty odroczonych podatków".

Trump: to ponad 100 dolarów oszczędności

Biały Dom dodał, że rozporządzenie zobowiązuje przedstawicieli administracji do zachęcania kolejnych stanów do przyjęcia podobnych rozwiązań oraz do zapewnienia rolnikom dostępu do barwionego oleju napędowego na obszarach o wysokim popycie.

- Przeciętny kierowca ciężarówki zaoszczędzi ponad 100 dolarów przy każdym tankowaniu. Rolnicy również zaoszczędzą miliony dolarów - zaznaczył prezydent.

Eksperci - jak zaznaczył Reuters - ostrzegają, że taka ulga w niewielkim stopniu przyczyni się do rozwiązania problemu kurczącej się podaży, który doprowadził ceny do rekordowych poziomów.

Ceny w USA będą spadać

Jak przekonywał prezydent, "to rozporządzenie spowoduje również znaczne obniżenie kosztów wszystkich towarów, w tym cen artykułów spożywczych".

- To dla mnie zaszczyt móc to zrobić, nie będziemy długo tego potrzebować - dodał Trump. Po raz kolejny zapewnił, że ceny w USA spadną po zakończeniu wojny z Iranem.

Przed jej wybuchem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła 3,81 dol. za galon. We wrześniu przekroczyła po raz pierwszy 6,50 dol.

Cena benzyny i oleju napędowego, używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym, jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami.

Spór o przyczyny wzrostu cen

Trump utrzymuje, że za wzrost cen paliw w USA nie odpowiada przede wszystkim sytuacja w cieśninie Ormuz. Jego zdaniem do podwyżek przyczyniły się ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, a także zamykanie zakładów przerobu ropy w stanach rządzonych przez demokratów.

Przedstawiciele Ukrainy przyznali, że choć prowadzone przez Kijów ataki ograniczają rosyjski eksport oleju napędowego, trwają one już od ponad roku. Jak podkreślili, gwałtowny wzrost cen rozpoczął się dopiero po wybuchu wojny z Iranem.

Źródło: PAP, CNN
Udostępnij:
Tagi:
USAPaliwoDonald TrumpOlej napędowy
Zobacz także:
havana lotnisko samolot shutterstock_2688196369
Koniec rosyjskich turystów. Kreml postawił warunek
Ze świata
google shutterstock_2773878519
"Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem". Google pod lupą UOKiK
Tech
brazylia, giełda, inwestowanie, maklerzy
Mocna reakcja rynków na wynik wyborów
Ze świata
Giorgia Meloni
To zdanie zna cały kraj. Meloni je zastrzegła
Ze świata
recykling, butelkomat, paragon shutterstock_2740560891
System kaucyjny do zmiany. Na stole nowy pomysł
Pieniądze
Donald Trump
Trump: to już nie cieśnina Ormuz
Ze świata
Ursula von der Leyen - Emmanuel Macron - Friedrich Merz
Merz i Macron piszą do von der Leyen. "Już nie wystarcza"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Decyzja Brukseli. Pomoc Polski niezgodna z prawem Unii Europejskiej
Ze świata
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Google ogranicza darmowy dostęp do Gemini. Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Tech
Lotnisko w Radomiu
Symboliczna granica przekroczona. Tylu pasażerów obsłużyło lotnisko w Radomiu
Turystyka
Andrzej Domański
Domański o unijnym budżecie. "Musimy po pierwsze przygotować Polskę"
Pieniądze
Media telewizja
Spotkanie na szczycie sektora. "Labirynt nowych regulacji"
Z kraju
Dania, Kopenhaga
Bezprecedensowy wyciek danych. Władze alarmują
Ze świata
Władimir Putin
Kulisy rozmów USA i Rosji. Putin miał złożyć nieoczekiwaną propozycję
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Nowe obwieszczenie w sprawie paliw. Tyle zapłacą kierowcy
Pieniądze
Sanae Takaichi
Radykalna obniżka podatku. Rząd ogłosił nowy plan
Ze świata
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Euro w dół. Najniższy wynik od 17 miesięcy
Pieniądze
Konkret24. Kradzież tożsamości, wyciek danych, hejt... Czego się boimy w internecie
Ukradli dane 13 milionów Polaków. Przyznali się do winy
Z kraju
randka aplikacja randkowa shutterstock_2669553743
Rusza rządowa platforma randkowa. Tak władze chcą walczyć z kryzysem
Ze świata
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Co zrobi RPP w tym tygodniu
Pieniądze
Sam Altman
Szef OpenAI: świat powinien zaakceptować część ryzyka związanego z AI
Tech
Ropa zyskuje - Rosja rozważa przedłużenie mniejszych dostaw
Ważna decyzja grupy OPEC+. Co dalej z wydobyciem ropy
Ze świata
Donald Trump
Trump powołał nową grupę zadaniową. "Lepiej szybko przejąć nad tym kontrolę"
Ze świata
Autostrada A4
Coraz więcej aut na polskich drogach. Widać zmianę trendu
Moto
shutterstock_2142033739
Cyberatak w sektorze zdrowia. Mogły wyciec dane milionów pacjentów
Z kraju
Serwerownia AI
Mieszkańcy mówią "nie" centrom danych. Globalny problem
Tech
Protest w Madrycie w Hiszpanii
Fala protestów w całym kraju. Hiszpanie chcą strajku generalnego
Nieruchomości
Arabia Saudyjska wznowiła pracę rurociągu Wschód–Zachód (zdjęcie satelitarne)
Szok i kryzys. "Zastąpienie tej ropy to wyzwanie"
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
ulica droga samochody shutterstock_1164370045
Kolejne dobre wiadomości dla kierowców. "Nawet o trzydzieści groszy taniej"
Pieniądze
Hawana, Kuba
Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka miliony osób
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica