"To przestępstwo". ZUS alarmuje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, że "każda próba podszycia się pod ZUS to przestępstwo", za które grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Zaznacza też, że oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody działań i apeluje do klientów, by byli ostrożni i nie dali się nabrać na manipulacje.

Jak wskazuje w komunikacie ZUS, "w ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosła liczba oszustów, którzy podszywają się pod pracowników ZUS, przesyłając fałszywe wiadomości (przez e-mail, SMS-y czy komunikatory internetowe tj. Messenger czy WhatsApp) lub podejmując kontakt telefoniczny".

Ostrzeżenie przed oszustami. ZUS alarmuje

"Celem takich działań jest wyłudzenie danych osobowych, informacji o rachunkach bankowych bądź skłonienie do otwarcia niebezpiecznych linków lub załączników" - alarmuje Zakład.

- Apele o ostrożność to za mało. Oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane technicznie i psychologicznie metody perswazji, a ich katalog rośnie praktycznie każdego dnia. Dlatego ściśle współpracujemy z Policją i wszelkimi innymi instytucjami zwalczającymi zwłaszcza cyberprzestępczość wymierzoną w osoby starsze - mówi rzecznik ZUS Karol Poznański.

W komunikacie podkreślono, że ZUS nigdy: • nie prosi o podanie danych osobowych drogą mailową, SMS-ową lub za pomocą wiadomości poprzez komunikatory internetowe, • nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych przez wiadomości tekstowe, • nie wysyła umów ani formularzy do wpłaty na rachunki inwestycyjne, • nie nakłania do wykonywania przelewów na wskazane konto bankowe.

"W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń do Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00" - zachęca do kontaktu ZUS.

- Naszym klientom przypominamy: zanim zrobicie cokolwiek, najpierw skontaktujcie się z nami telefonicznie lub osobiście w placówce. Pośpiech jest w tym przypadku złym doradcą, a przestępcy umiejętnie wywierają presję, bo wiedzą, że jeśli klient najpierw zadzwoni do nas, to oszustwo się nie powiedzie - wyjaśnia rzecznik.

ZUS ostrzega przed próbami oszustw

"Oszuści podszywający się pod pracowników ZUS są bardzo aktywni. Najczęściej chodzi im o pozyskanie numeru PESEL, numeru konta bankowego oraz danych logowania (np. do poczty elektronicznej czy bankowości internetowej). Przestępcy mogą również próbować wyłudzić pieniądze" - wskazano w komunikacie.

Podano również przykłady działania przestępców: • oszuści pojawiający się w domu i podszywający się pod pracownika ZUS; • fałszywe wiadomości rozsyłane różnymi kanałami w celu wyłudzenia danych; • oszuści telefoniczni podszywający się pod pracowników Zakładu; • fałszywe profile ZUS w mediach społecznościowych/komunikatorach.

Podejrzana wiadomość. Co zrobić?

ZUS wskazuje, co zrobić, gdy otrzymamy podejrzaną wiadomość: - nie podawaj nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości (komunikator, e-mail czy SMS) zawierających prośbę o udostępnienie danych; - nie klikaj w podejrzane linki – ani e-mailowe, ani przesyłane w wiadomościach SMS lub komunikatorach; - nie pobieraj załączników z nieznanego źródła.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: tvn24.pl