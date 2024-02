To może być ostatni taki tłusty czwartek

Pączki są obecnie objęte zerową stawką VAT, ale wkrótce może się to zmienić - zwróciła uwagę w mediach społecznościowych Małgorzata Samborska z Grant Thornton. Obniżenie VAT na niektóre produkty żywnościowe według obecnych przepisów ma obowiązywać do końca marca.

Dzisiaj wypada tłusty czwartek. To słodkie święto rozpoczynające ostatni tydzień karnawału. Tradycyjnie wiele osób sięga tego dnia po pączki lub faworki.

Małgorzata Samborska przy tej okazji zwróciła uwagę, że VAT na pączki wynosi obecnie 0 procent. "Podobnie jak stawka VAT na żywność jest 0 procent. Ale tylko do końca marca, więc być może to ostatnia szansa na zjedzenie pączka w tłusty czwartek ze stawką 0 procent" - napisała doradczyni podatkowa z Grant Thornton w serwisie X (dawniej Twitter).

Zerowy VAT na żywność - do kiedy?

Zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe miała obowiązywać do końca 2023 roku. Dwutygodniowy minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego podpisał jednak rozporządzenie przedłużające to rozwiązanie na kolejne trzy miesiące. Oznacza to, że obniżka podatków ma wygasnąć wraz z końcem marca 2024 roku.