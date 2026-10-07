Pieniądze Tak zmienią się raty kredytów. "Zła informacja dla osób, które już spłacają" Oprac. Paulina Karpińska |

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, komentuje możliwość podwyżki stóp procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak wyjaśnił, średnie oprocentowanie stałe wzrosło do ok. 6,4 proc., bo rynek spodziewa się podwyżek stóp w ciągu najbliższych sześciu miesięcy o 0,75 pkt proc. Z kolei zmienne oprocentowanie utrzymuje się na poziomie ok. 5,7 proc., "mimo że banki coraz częściej zastępują WIBOR niższym POLSTR-em".

- Banki dostosowały bowiem poziom marż tak, aby zniwelować różnicę - ocenił Sadowski.

Wysokość raty kredytu

Sadowski wskazał, że różnica między ratą kredytu ze stałym i zmiennym oprocentowaniem wzrosła z 96 do 226 zł. Rata kredytu na 500 tys. zł na 30 lat z oprocentowaniem zmiennym nadal wynosi 2902 zł, natomiast ze stałym wzrosła z 2998 do 3128 zł.

Ekspert zaznaczył, że oprocentowanie stałe pozwala zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych na okres 5 lat. Jednak jego koszt rośnie w sytuacji, gdy pojawia się prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. - Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie - podkreślił.

W jego ocenie ryzyko podwyżek stóp jest realne, "choć należy dodać, że nieco spadło dzięki ponownemu wprowadzeniu obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa". - Część analityków przewiduje, że już w listopadzie lub na początku przyszłego roku RPP podniesie stopy procentowe - stwierdził Sadowski.

Zdolność kredytowa

Sadowski zaznaczył, że "gdyby stopy procentowe faktycznie wzrosły aż o 0,75 pkt proc., to miałoby to znaczący wpływ również na dostępność kredytów hipotecznych".

- Dla przykładu rodzina z jednym dzieckiem i dochodem 12 tysięcy złotych netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości około 837 tysięcy złotych. Każda podwyżka o 0,25 punktu procentowego powodowałaby spadek tej kwoty o nieco ponad 20 tysięcy złotych. Gdyby faktycznie stopy wzrosły aż o 0,75 punktu procentowego, to ta dostępna kwota spadłaby do około 773 tysięcy złotych, a więc o około 64 tysiące złotych - wyjaśnił.

Wzrost raty kredytu

Ekspert przyjrzał się także, jak ewentualna podwyżka stóp procentowych wpłynęłaby na wysokość wskaźnika WIBOR 3M.

- Ryzyko podwyżek stóp procentowych to również zła informacja dla osób, które już spłacają kredyty hipoteczne. Gdyby WIBOR 3M wzrósł do 4,64 procent, to rata kredytu opartego na tym wskaźniku, na kwotę 500 tysięcy złotych na 30 lat, wzrosłaby o około 255 złotych - z około 2902 do około 3157 złotych - wyjaśnił Sadowski.

Zaznaczył jednak, że im starszy kredyt, tym mniejszy wpływ ewentualnych podwyżek stóp na wysokość raty, ponieważ do spłaty pozostaje niższe zadłużenie i krótszy okres kredytowania.

Polskie kredyty

Sadowski zwrócił uwagę, że mimo braku podwyżek stóp procentowych kredyty hipoteczne w Polsce już należą do najdroższych w Unii Europejskiej.

- Według najnowszych danych Europejskiego Banku Centralnego średnie oprocentowanie kredytów udzielanych u nas w sierpniu wyniosło 5,99 procent. Wyższe było tylko na Węgrzech, gdzie było to 7,16 procent - podkreślił.

Dodał też: - Przy kredycie na 500 tysięcy złotych na 30 lat rata w Polsce przy przeciętnym oprocentowaniu wyniesie 2995 złotych. Dla porównania na Węgrzech będzie to równowartość 3380 złotych, a na Malcie 1833 złotych. Czesi zapłaciliby równowartość 2739 złotych, a Niemcy 2387 złotych.