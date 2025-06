"Mimo to część kredytobiorców w czerwcu zaobserwuje znaczący spadek raty kredytu hipotecznego . Będzie to opóźniony efekt majowej obniżki oraz oczekiwań dotyczących kolejnych redukcji stóp procentowych" - stwierdził ekspert.

Raty kredytu w czerwcu 2025

Ekspert jako przykład wskazuje kredyt na 500 000 zł na 30 lat, z marżą 2,1 proc., przy aktualizacji oprocentowania 6 maja (WIBOR 6M - 5,03 proc.). "Od czerwca do listopada rata takiego kredytu wyniesie 3370 zł. Poprzednia rata, obowiązująca przez ostatnie 6 miesięcy (przy WIBOR 6M wynoszącym 5,83 proc. z 6 listopada 2024 r.), wynosiła 3644 zł. To oznacza spadek o 274 zł" - wskazał.

"To jednak prawdopodobnie nie koniec zmian. Wiele wskazuje na to, że stopy procentowe mogą w tym roku spaść jeszcze o co najmniej 0,5 p.p. Najbliższa obniżka (o 0,25 p.p.) zostanie wprowadzona najprawdopodobniej w lipcu. Później najprawdopodobniej zobaczymy kolejne" - stwierdził Sadowski.

Dla wyżej wymienionego kredytu z WIBOR 6M "oznaczałoby to ratę na poziomie 3088 zł, czyli aż o 528 zł mniej niż obowiązująca od grudnia 2024 do maja 2025 roku".

Wysokość raty kredytu opartego o WIBOR 3M

Tu jako przykład podał także kredyt w wysokości 500 000 zł na 30 lat, z marżą 2,1 proc., ale opartym na WIBOR 3M. "Ostatnia aktualizacja oprocentowania miała miejsce 6 maja, gdy stawka WIBOR 3M wyniosła 5,35 proc.. Z kolei 3 miesiące wcześniej było to 5,85 proc. Spadek stawki to 0,5 p.p., co odpowiada dokładnie majowej obniżce stóp NBP. Rata takiego kredytu od czerwca zmniejszy się z 3651 zł do 3479 zł, czyli o 172 zł" - wyjaśnił ekspert.