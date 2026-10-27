Pieniądze Tak źle nie było od kilkunastu lat. W tym roku ceny wzrosły niemal trzykrotnie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL

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Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,0 proc. do 95,69 euro za MWh.

Niemal trzykrotny wzrost

Spadek nastąpił po czterech kolejnych sesjach wzrostowych, podczas których ceny surowca poszły w górę łącznie o niemal 14 procent.

W poniedziałek notowania gazu osiągnęły 97,64 euro za MWh - to najwyższy poziom od grudnia 2022 r.

Od początku 2026 r. ceny surowca wzrosły niemal trzykrotnie.

Inwestorzy oceniają dane o zapasach gazu w europejskich magazynach tego paliwa w czasie ograniczenia globalnych dostaw z powodu trwającego od końca lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Zapasy najniższe od kilkunastu lat

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,5 procent. W magazynach znajduje się obecnie 846,39 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

To najniższy poziom tych zapasów od kilkunastu lat - z analizy Oxford Institute for Energy Studies wynika, że ostatni raz tak duże problemy z rezerwami gazu Europa miała w latach 2012-2013.

Szczególnie napięta sytuacja panuje w Niemczech, będących największym konsumentem gazu w Unii Europejskiej. Tamtejsze magazyny są zapełnione w 61,5 procenta podczas gdy pięcioletnia średnia dla tej pory roku wynosi 88,3 procent.

Polska odporna na kryzys

W Polsce w magazynach gazu jest 36,51 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,1 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,3 proc. - podaje Gas Infrastructure Europe.