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Tak źle nie było od 40 lat. Nagłe odbicie waluty

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Tokio, Japonia 13 kwietnia 2026 powitalny automat do ładowania kart suica wewnątrz stacji tokyo
Upał w Japonii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ijordan/Shutterstock
Jen odbił od najniższego poziomu od czterech dekad. Inwestorzy zaczęli brać pod uwagę ryzyko bezpośredniej interwencji walutowej ze strony Tokio oraz rosnące oczekiwania na szybsze podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii (BOJ) - poinformował Reuters.

Pesymizm wobec jena pogłębiał się w ostatnich tygodniach, gdy rynki dostosowywały się do polityki gospodarczej nowej premier Japonii Sanae Takaichi. Wśród inwestorów panowało przekonanie, że jej administracja może wywierać naciski na bank centralny, by ten opóźniał kolejne podwyżki stóp procentowych.

Niepewność co do niezależności BOJ wzrosła dodatkowo po tym, jak rząd utrzymał w planie gospodarczym zapisy wzywające bank do dostosowywania polityki pieniężnej do celów gabinetu. Stratedzy BofA Global przyznają, że podczas ostatnich spotkań z inwestorami "po raz pierwszy od lat nie spotkali ani jednego byka na jenie" (wszyscy wskazywali na jego spadek - red.).

Zwrot po doniesieniach w sprawie stóp

Sytuacja uległa zmianie po wtorkowych spadkach, gdy kurs jena szorował po dnie w pobliżu 40-letniego minimum na poziomie 163,24 za dolara. Do gwałtownego umocnienia doszło po doniesieniach Bloomberg News, z których wynika, że urzędnicy BOJ są otwarci na szybsze tempo podwyżek stóp, niż przewiduje rynkowy konsensus. W efekcie dolar osłabił się wobec jena o 0,15 proc., do poziomu 162,95.

Presję na osłabienie jena stara się mitygować także rząd. Minister finansów Japonii Satsuki Katayama, zapowiedziała, że władze "podejmą zdecydowane działania", jeśli zajdzie potrzeba ograniczenia nadmiernej wyprzedaży waluty. Tokio interweniowało już na rynku w kwietniu i maju, gdy jen przekroczył poziom 160 za dolara, jednak działania te nie odwróciły szerszego trendu.

Zdaniem analityków główną przyczyną słabości jena pozostaje globalna siła dolara oraz wciąż znacząca dysproporcja w poziomach stóp procentowych.

- Interwencje zwykle kupują czas, ale nie zmieniają trendu. Bez trwałej zmiany w polityce BOJ działania władz będą pełnić raczej funkcję zabezpieczenia niż skutecznego środka zaradczego - ocenił, cytowany przez Reutersa Fabien Yip, analityk rynkowy w IG.

Źródło: Reuters
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Tagi:
JaponiaWalutyKursy walut
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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