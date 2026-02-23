Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Wezwania do zwrotu nawet 100 tysięcy euro, wiele osób doprowadzonych do finansowej ruiny, rząd zmuszony do dymisji, a następnie odszkodowania sięgające 30 tys. euro - tak przed laty zakończyła się w Holandii tzw. afera zasiłkowa związana z algorytmem, który miał pomagać urzędnikom wykrywać nadużycia socjalne.

- Niewinni ludzie zostali uznani za przestępców, a ich życie zostało zrujnowane - mówił wówczas dziennikarzom odchodzący premier Mark Rutte (który kilka miesięcy później zresztą ponownie wygrał wybory parlamentarne).

To jeden z najbardziej znanych przykładów błędnych działań administracji wspieranej przez algorytmy. W Polsce automatyczne systemy wykorzystuje się między innymi przy kontroli zwolnień lekarskich. Sam ZUS mówi o "narzędziu analitycznym", Fundacja Panoptykon o "korzystaniu z AI (sztucznej inteligencji - red.) do typowania lewych zwolnień". To jednak dopiero początek dyskusji, bo - jak podkreślają eksperci - wokół działania takich systemów wciąż pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi.