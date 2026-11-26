Pieniądze Rusza szczyt w sprawie unijnego budżetu. Na stole cięcia i miliardy euro Oprac. Paulina Karpińska |

W Brukseli rozpoczął szczyt w sprawie przyszłego unijnego budżetu i finansowania Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czwartek rozpoczyna się nadzwyczajne posiedzenie unijnych liderów, które będzie poświęcone przyszłemu siedmioletniemu budżetowi Wspólnoty i finansowaniu Ukrainy. Na stole jest ostatnia propozycja szefa Rady Europejskiej Antonio Costy.

Nowy unijny budżet na lata 2028-2034 musi zostać przyjęty do końca roku.

Propozycja cięć w unijnym budżecie

Zgodnie z propozycją, budżet ma być o 10 proc. mniejszy względem pierwotnych planów KE. Wydatki na rolnictwo pozostaną nietknięte, zmniejszone mają być natomiast, o 2,4 proc., środki na politykę spójności. Mniej środków - w porównaniu do wcześniejszej propozycji - ma też trafić na obronność (81,2 mld euro zamiast 115,7 mld euro) i konkurencyjność (336 mld euro zamiast 398 mld euro). Nadal jednak nowy siedmioletni budżet będzie wyższy od tego obecnego o blisko jedną czwartą.

Propozycja Costy ma być kompromisem pomiędzy oczekiwaniami płatników netto, tzw. grupy państw oszczędnych, domagających się cięć w budżecie (m.in. Niemcy), a tymi państwami UE, które bronią funduszy na rolnictwo i regiony (tzw. grupa przyjaciół spójności, do której należy Polska).

Polska wraz z pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej nie jest zadowolona z propozycji budżetowej Costy. Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek - podczas szczytu V4 w Bratysławie - że nie zaakceptuje wersji budżetu, która miałaby oznaczać wyższe ceny energii, dotkliwe koszty społeczne albo osłabienie obronności Polski i innych krajów flanki wschodniej.

Podkreślił, że obecnie państwa regionu, takie jak Polska, "potrzebują więcej, a nie mniej środków". Wśród powodów wymienił m.in. agresję Rosji na Ukrainę czy wysokie ceny energii w tej części Europy.

Potężna pożyczka dla Ukrainy

Drugim ważnym punktem listopadowego posiedzenia będzie kwestia finansowania Ukrainy w przyszłym roku. Unijni przywódcy mają rozmawiać o zaproponowanej przez KE dodatkowej pomocy dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro w formie unijnej pożyczki. Propozycja stanowi uzupełnienie pożyczki, w ramach której UE udzieliła Ukrainie 90 mld euro wsparcia na 2026 i 2027 r.; kredyt ten jest gwarantowany unijnym budżetem.

Koszty pożyczki mają być pokrywane przez Wspólnotę. Z płacenia odsetek od obecnej pożyczki wyłączone są Węgry, Słowacja i Czechy. Te kraje plus Bułgaria chcą podobnego wyłączenia przy nowej pożyczce. Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz chce uzależnienia przyjęcia nowego siedmioletniego budżetu UE od solidarnego udziału wszystkich państw członkowskich w finansowaniu Ukrainy.

Podczas szczytu ma być też omówiona kwestia mianowania nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego po tym, jak w lutym zakończy się kadencja Christine Lagarde.