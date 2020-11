Rynki natychmiast zareagowały na informację o szczepionce

Polska giełda

WIG20 rośnie o 4,2 proc. do 1770 pkt. ok. godziny 13.25, WIG zwyżkuje o 3,3 proc. do 50 586 pkt., mWIG40 idzie w górę o 2 proc. do 3580 pkt., a sWIG80 zyskuje 1,8 proc., notując poziom 14 144 pkt. W WIG20 najmocniej rosną: CCC - o 14 proc., PKN Orlen - o 12 proc., PGE - o 10 proc. Traci tylko Allegro - w dół o 2 proc.