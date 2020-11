Kursy wystrzeliły po informacji o nowej szczepionce. "Na rynkach znów euforia"

Szczepionka na koronawirusa

"Na rynkach znów euforia. Preparat Moderny skuteczny w testach na poziomie 94,5% i nie trzeba tak niskiej temperatury składowania. Choć wydaje nam się, że to informacja z gatunku 'wiadomo było'..." - ocenili ekonomiści mBanku.

Moderna podała w poniedziałek , że jej eksperymentalna szczepionka przeciwko COVID-19 okazała się w 94,5 procent skuteczna. Jak dodała, dane te uzyskała w późnym etapie badania klinicznego. To druga amerykańska firma - po koncernie Pfizer - która w ciągu tygodnia, która ogłosiła osiągnięcie takich rezultatów.

"Jeśli będziemy mieli (a to b. prawdopdobne) 3 szczepionki (Pfizer, Moderna, ?AstraZ?) scenariusz wyszczepienia całej (chętnych) populacji w 2021 (również w Polsce) b. prawdopdobny. Nie musimy pisać, że to b. ważne dla prognoz makro...4%+ wzrost PKB w 2021 możliwy" - czytamy we wpisie ekonomistów Banku Pekao.