Najczęstsze i najskuteczniejsze cyberoszustwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Black Friday. Dobra okazja zaczyna się od sprawdzenia sklepu!" - podkreśla w mediach społecznościowych Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF).

Black Friday. Ostrzeżenie

I ostrzega: "W okresie wyprzedaży oszuści publikują reklamy, które prowadzą do fałszywych sklepów".

Wyjaśnia też, że przestępcy "wykorzystują logo znanych marek, zdjęcia produktów i adresy łudząco podobne do prawdziwych".

"Zakup na takiej stronie może skończyć się utratą pieniędzy lub wyłudzeniem danych karty płatniczej" - czytamy w komunikacie.

🛍️ Black Friday. Dobra okazja zaczyna się od sprawdzenia sklepu!



Widzisz w mediach społecznościowych reklamę produktu, na który od dawna polujesz? Cena jest wyjątkowo atrakcyjna, a strona wygląda znajomo. Zanim złożysz zamówienie, poświęć chwilę na sprawdzenie, kto stoi za… pic.twitter.com/ZFzT0bI5Tr — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) November 24, 2026 Rozwiń

Fałszywe sklepy w internecie

CSIRT KNF podkreśla, że atrakcyjna cena i znajomo wyglądająca strona mogą skusić do zakupu, zwłaszcza teraz gdy w sieci pojawia się wiele ofert w związku z Black Friday i Cyber Monday. Eksperci dodają, że przed złożeniem zamówienia warto poświęcić chwilę na sprawdzenie, kto stoi za ofertą.

Co warto zrobić przed zakupem? Zalecenia ekspertów:

przyjrzyj się adresowi sklepu - zwróć uwagę na literówki i dodatkowe znaki, a jeśli oferta dotyczy znanej marki, wejdź na jej oficjalną stronę i sprawdź, czy promocja jest tam dostępna;

sprawdź opinie o sprzedawcy w kilku miejscach - zajrzyj poza stronę sklepu i zwróć uwagę na powtarzające się skargi, na przykład na brak dostawy lub trudności z kontaktem po opłaceniu zamówienia;

zabezpiecz swoje konto w sklepie - jeśli sklep umożliwia włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), skorzystaj z tej opcji - dodatkowe potwierdzenie logowania utrudni przejęcie konta, nawet jeśli ktoś pozna twoje hasło.

Zespół CSIRT KNF został utworzony na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do jego zadań należy m.in. reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństea w sektorze finansowym.