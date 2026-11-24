Szczególnie teraz trzeba uważać. "Może skończyć się utratą pieniędzy"
"Black Friday. Dobra okazja zaczyna się od sprawdzenia sklepu!" - podkreśla w mediach społecznościowych Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF).
Black Friday. Ostrzeżenie
I ostrzega: "W okresie wyprzedaży oszuści publikują reklamy, które prowadzą do fałszywych sklepów".
Wyjaśnia też, że przestępcy "wykorzystują logo znanych marek, zdjęcia produktów i adresy łudząco podobne do prawdziwych".
"Zakup na takiej stronie może skończyć się utratą pieniędzy lub wyłudzeniem danych karty płatniczej" - czytamy w komunikacie.
Fałszywe sklepy w internecie
CSIRT KNF podkreśla, że atrakcyjna cena i znajomo wyglądająca strona mogą skusić do zakupu, zwłaszcza teraz gdy w sieci pojawia się wiele ofert w związku z Black Friday i Cyber Monday. Eksperci dodają, że przed złożeniem zamówienia warto poświęcić chwilę na sprawdzenie, kto stoi za ofertą.
Co warto zrobić przed zakupem? Zalecenia ekspertów:
- przyjrzyj się adresowi sklepu - zwróć uwagę na literówki i dodatkowe znaki, a jeśli oferta dotyczy znanej marki, wejdź na jej oficjalną stronę i sprawdź, czy promocja jest tam dostępna;
- sprawdź opinie o sprzedawcy w kilku miejscach - zajrzyj poza stronę sklepu i zwróć uwagę na powtarzające się skargi, na przykład na brak dostawy lub trudności z kontaktem po opłaceniu zamówienia;
- zabezpiecz swoje konto w sklepie - jeśli sklep umożliwia włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), skorzystaj z tej opcji - dodatkowe potwierdzenie logowania utrudni przejęcie konta, nawet jeśli ktoś pozna twoje hasło.
Zespół CSIRT KNF został utworzony na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do jego zadań należy m.in. reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństea w sektorze finansowym.