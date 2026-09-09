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Zarzuty wobec systemu kaucyjnego. "Konsumenci są sfrustrowani"

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"Małpki" trafią do systemu kaucyjnego?
Źródło wideo: FAKTY TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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System kaucyjny działa w Polsce od niemal roku i do tej pory spotkał się z mieszanym odbiorem. Konsumenci skarżą się między innymi na trudności w oddawaniu butelek. Jego zwolennicy wskazują natomiast na mniejszą ilość śmieci na ulicach. Swoje wątpliwości ma natomiast branża segregacji odpadów. - Ten system w XXI wieku, przy nowoczesnych sortowniach odpadów, jest niepotrzebny - powiedział w trakcie debaty TVN24+ Karol Wójcik z Izby Branży Komunalnej.

Według badań, na które w debacie TVN24+ powołała się wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, ponad połowa (51 proc.) Polaków ocenia dobrze system kaucyjny. Negatywnie system ten ocenia 27 proc. ankietowanych.

- My ostrzegaliśmy przed tymi kłopotami z systemem kaucyjnym, które dzisiaj mają miejsce. Bez satysfakcji mówimy "a nie mówiłem" - mówił Karol Wójcik z Izby Branży Komunalnej podczas debaty o systemie kaucyjnym w TVN24+. - Ten system w XXI wieku, przy nowoczesnych sortowniach odpadów, jest niepotrzebny - powiedział.

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Dodał, że "za mało mówimy o tym co się dzieje później z odpadami". - Gdybyśmy to wiedzieli, gdybyśmy szerzej zdawali sobie z tego sprawę, myślę, że entuzjastów systemu kaucyjnego byłoby jeszcze mniej - ocenił.

Jak stwierdził, "zdarza się, że w parku znajdziemy małpkę, butelkę, ale wprowadzanie systemu za dziesiątki miliardów złotych, żeby z tym walczyć, jest nieporozumieniem". - W XXI wieku nie ma potrzeby, żeby mieszkaniec zanosił odpady. To segreguje nam profesjonalna instalacja. Mieszkaniec ma to dobrze zrobić w domu. Ludzie czują, że to jest trochę nie tak - podsumował.

Nie zgodziła się z nim wiceministra klimatu, Anita Sowińska. Jej zdaniem poprzedni system segregacji był skuteczny w ok. 40 proc. jeżeli chodzi o butelki PET. Systemy kaucyjne mają podnieść ten wskaźnik do 90-95 proc. Podkreśliła, że obecnie potrzebujemy gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie plastikowych opakowań, którymi - w przeciwieństwie do jeszcze 20 lat temu - jesteśmy "zalewani".

Co konsumenci myślą o systemie kaucyjnym?

Wśród zarzutów obywateli do systemu kaucyjnego dziennikarz TVN24 Łukasz Wieczorek wymienił m.in. niewystarczające przeszkolenie obsługi sklepów w zakresie korzystania z butelkomatów, ale również problemy z przechowywaniem samych butelek.

Ponadto według danych Ekobarometru z ubiegłego roku, na które powoływała się Elżbieta Szadzińska z Federacji Konsumentów, kwestie klimatu nie są priorytetem dla społeczeństwa. - Konsumenci są sfrustrowani, ponieważ pomimo, że uczestniczą w systemie segregacji śmieci i segregują nową frakcję, to wzrosły im opłaty za pozostałe frakcje - dodała. Podkreśliła, że konsumenci woleliby dostawać gotówkę i narzekają, że mają zbyt krótki czas na realizację vouchera.

Łukasz Wieczorek z TVN24 wspomniał też o kwestii zbierania korków. - Kiedyś ludzie je tłumnie oddawali. Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci rocznie uzyskiwało 50 tysięcy złotych z samych zakrętek. Dziś te zakrętki najczęściej wrzucamy razem z butelką do butelkomatów - powiedział.

Kto zarabia na systemie kaucyjnym?

Karol Wójcik z Izby Branży Komunalnej stwierdził, że "lepiej część z tych środków przekierować na rozwój technologiczny i instalacji w kraju".

- Przepraszam, ale to jest żart, dlatego, że system kaucyjny jest finansowany przez wprowadzających, czyli producentów napojów. Sugeruje pan, że producenci napojów mają rozwijać wasze instalacje - odparła Anita Sowińska. Pytana, kto zarabia na systemie kaucyjnym, wiceministra klimatu i środowiska odpowiedziała, że "nikt". - Ten system kosztuje, nie jest za darmo. Z niego są również przychody, ze sprzedaży surowca i nieodebranej kaucji, które pomniejszają te koszty. To się bilansuje, ale to nie jest system, który generuje zyski - kontynuowała.

Wójcik, pytany o to, czy branża odpadów komunalnych straciła na tym systemie, odparł: - I tak i nie. Podkreślił, że branża doświadczyła ubytku cennego surowca, który musi zostać zrekompensowany. - Z żółtego worka zabrano złoto - powiedział.

Rozszerzenie systemu o małpki

Wiceministra klimatu przekazała, że na koniec wcześnie planowane jest przyjęcie projektu oceny skutków regulacji. Ma ona zostać potencjalnie rozszerzona o tzw. małpki. Nie będzie ona wymagała wprowadzania osobnego automatu na szkło. Podkreśliła, że rozszerzenie systemu to "kwestia dwóch, trzech lat".

Na przełomie września i października dojdzie do spotkania ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski z operatorami systemu kaucyjnego i wyznaczenia nowych celów dla systemu. Jesienią mają być zaproponowane rozwiązania w sprawie rozszerzenia sytemu - przekazała szefowa MKiŚ podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Dodała, że te cele to na przykład poprawa logistyki, "bo to system musi służyć dla ludzi, a nie ludzie być dla systemu". Kolejny cel resortu to rozszerzenie systemu. - Będziemy jesienią na pewno proponować nowe rozwiązania w tym zakresie - powiedziała Hennig-Kloska.

Źródło: TVN24+
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Tagi:
System kaucyjnyplastikowe opakowaniaplastikEkologia
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