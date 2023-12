Przerwa w realizacji przelewów. Komunikat

czytaj dalej

Banki i SKOK-i w listopadzie 2023 roku udzieliły 23,7 tysiąca kredytów mieszkaniowych - poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej. Oznacza to wzrost o 255,7 procent rok do roku i spadek o 0,7 procent w porównaniu do sytuacji przed miesiącem. W listopadzie ponad połowa kredytów została udzielona w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 procent". W ujęciu rocznym wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 339,4 procent do 9,592 miliarda złotych. Ustanowiono też nowy rekord średniej wartości udzielanego kredytu.