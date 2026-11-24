Pieniądze Świąteczny stół będzie droższy. Ceny niektórych produktów mocno w górę Oprac. Paulina Karpińska |

J.D. Vance: Wszyscy wiedzą, dlaczego przegraliśmy Źródło zdj. gł.: rblfmr/Shutterstock

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Średni koszt obiadu z okazji Święta Dziękczynienia dla 10 osób wyniesie około 58,63 dolara, czyli 5,86 dolara na osobę - wynika z corocznego badania American Farm Bureau Federation (AFBF). To o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem, ale wciąż mniej niż rekordowe 64,05 dolara w 2022 roku.

Na potrzeby badania AFBF ceny są sprawdzane w pierwszym tygodniu listopada, zanim w dniach poprzedzających Święto Dziękczynienia zaczną obowiązywać niższe ceny.

Najbardziej podrożał indyk

Indyk, będący głównym elementem posiłku na Święto Dziękczynienia i odpowiadający za około 40 proc. jego kosztów, podrożał najbardziej. Średnia cena mrożonego indyka ważącego 16 funtów, czyli około 7,3 kg, wynosi 23,68 dolara. To o 10 proc. więcej niż przed rokiem.

Z danych AFBF wynika, że:

żurawina i mleko podrożały o prawie 9 proc.,

bułki są droższe o 7 proc.,

trzy funty, czyli około 1,4 kg, batatów kosztuje o 5 proc. więcej.

- Ten wzrost nie był dla nas wielkim zaskoczeniem, ponieważ funkcjonujemy w warunkach podwyższonych kosztów, a wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych produktów jest wykorzystanie oleju napędowego - skomentował ekonomista AFBF Cameron Castillo.

Według AAA ceny oleju napędowego są blisko rekordowych poziomów. W poniedziałek średnia cena w USA wynosiła 5,81 dolara za galon. Castillo wyjaśnił, że przekłada się to na różne koszty produkcji ponoszone przez rolników. Dodatkowym czynnikiem jest odbudowywanie populacji indyków po epidemii ptasiej grypy.

- Chociaż amerykańscy konsumenci mogą płacić więcej w sklepach spożywczych, nie należy tego błędnie interpretować jako korzyści ekonomicznej dla rolników, hodowców czy plantatorów - powiedział, zaznaczając, że to właśnie producenci rolni w największym stopniu odczuwają presję inflacyjną.

Utrzymanie sprzedaży na Święto Dziękczynienia

Z kolei z analizy Wells Fargo Agri-Food Institute wynika, że tegoroczny posiłek na Święto Dziękczynienia dla 10 osób, wraz z deserem, będzie kosztował 78,93 dolara, czyli o 0,4 proc. mniej niż przed rokiem.

Według analizy Wells Fargo Agri-Food Institute ceny indyków pozostały zasadniczo stabilne, choć w niektórych przypadkach są "znacznie wyższe" niż przed rokiem, powiedział główny ekonomista ds. rolnictwa Michael Swanson.

Michael Swanson zaznaczył, że duże sieci handlowe i producenci są skłonni brać na siebie część dodatkowych kosztów, ponieważ zależy im na utrzymaniu wielkości sprzedaży.

Ograniczony budżet

Amerykanie zmagają się z rosnącymi cenami żywności i innymi skutkami inflacji. Z raportu LendingTree wynika, że ponad 50 proc. ankietowanych konsumentów deklaruje, że inflacja wpływa na ich plany lub budżety związane ze Świętem Dziękczynienia.

Aż 62 proc. osób, które planują zorganizować świąteczne spotkanie, przyznaje, że może być zmuszonych do pożyczenia pieniędzy. 18 proc. zamierza natomiast skorzystać z płatności odroczonych typu "kup teraz, zapłać później".

- Świąteczny posiłek sam w sobie może być wystarczająco drogi. Gdy doliczymy do tego odsetki od karty kredytowej lub inne koszty pożyczki, może się okazać, że za jeden dzień świętowania będziemy płacić jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy - powiedział Matt Schulz, główny analityk ds. finansów konsumenckich LendingTree.

Promocje i oferty specjalne

Cameron Castillo wskazał, że rodziny mogą oszczędzać, korzystając z kuponów rabatowych i śledząc cotygodniowe promocje. Duże sieci handlowe, w tym Walmart, Target i Costco, oferują również gotowe zestawy produktów na posiłek z okazji Święta Dziękczynienia.

Jeśli chodzi o zamożniejszych klientów, sprzedawcy "nie czują się zobowiązani do obniżania cen ani nawet do podejmowania większych starań, by zaoferować korzystny stosunek jakości do ceny" - powiedział Michael Swanson.

Jak powiedział CNN, sprzedawcy wiedzą, że zamożniejsi klienci oczekują "wygody, smaku, różnorodności, prestiżu i wszystkich tych rzeczy". - Rynek jest obecnie bardzo, bardzo mocno podzielony na segmenty - dodał.