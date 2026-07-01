Pieniądze Świadczenie wspierające. To trzeba wiedzieć Paulina Karpińska |

Pół roku prac w podkomisji i efektów brak. Środowisko osób z niepełnosprawnościami czuje się zawiedzione Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Świadczenie wspierające to jeden z elementów systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Zostało wprowadzone w 2024 r. Od początku tego roku program obejmuje także osoby, które w ocenie potrzeby wsparcia uzyskały od 70 do 77 punktów. Na początku obejmowało osoby z wynikiem od 87 do 100 punktów, a w 2025 r. także te, które uzyskały od 78 do 86 punktów. Teraz próg wynosi 70 punktów.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z wysokością renty socjalnej i zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Świadczenie wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej i podlega automatycznej waloryzacji wraz z jej coroczną waloryzacją.

Progi świadczenia wspierającego w 2026 roku wynoszą:

95-100 punktów: otrzymujesz 220 proc. renty socjalnej,

90-94 punkty: otrzymujesz 180 proc. renty socjalnej,

85-89 punktów: otrzymujesz 120 proc. renty socjalnej,

80-84 punkty: otrzymujesz 80 proc. renty socjalnej,

75-79 punktów: otrzymujesz 60 proc. renty socjalnej,

70-74 punkty: otrzymujesz 40 proc. renty socjalnej.

Oznacza to, że kwoty świadczenia wspierającego w 2026 roku wahają się od około 792 zł do około 4353 zł miesięcznie.

Obsługą świadczenia wspierającego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć elektronicznie przez eZUS, platformę Empatia.gov.pl i bankowość elektroniczną.

Dla kogo świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Przysługuje osobie, która ukończyła 18 lat i mieszka w Polsce, bez względu na osiągany przez tę osobę dochód.

Przysługuje ono osobom, które otrzymały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (w urzędzie wojewódzkim).

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Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające

"Obsługą świadczenia wspierającego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć elektronicznie przez eZUS, platformę Empatia.gov.pl i bankowość elektroniczną" - napisano na stronie rządowej.

Najważniejsze zasady wypłaty świadczenia

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz jej wiek i zdolność do pracy.

Jak wyjaśnia ZUS, aby otrzymać świadczenie, najpierw należy wystąpić do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), który oceni poziom potrzeby wsparcia i wyda odpowiednią decyzję.

Osoby ubiegające się o decyzję z WZON, muszą mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu - wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,

orzeczenia o inwalidztwie - wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

orzeczenia wydanego przez inny organ (np. KRUS).

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