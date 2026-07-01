Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Świadczenie wspierające. To trzeba wiedzieć

|
pieniądze portfel złotówki
Pół roku prac w podkomisji i efektów brak. Środowisko osób z niepełnosprawnościami czuje się zawiedzione
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Niedługo ruszą kolejne wypłaty świadczenia wspierającego. Osoby, które spełniają określone warunki, mogą otrzymać nawet ponad cztery tysiące złotych miesięcznie. Wyjaśniamy, komu ono przysługuje i na jakich zasadach.

Świadczenie wspierające to jeden z elementów systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Zostało wprowadzone w 2024 r. Od początku tego roku program obejmuje także osoby, które w ocenie potrzeby wsparcia uzyskały od 70 do 77 punktów. Na początku obejmowało osoby z wynikiem od 87 do 100 punktów, a w 2025 r. także te, które uzyskały od 78 do 86 punktów. Teraz próg wynosi 70 punktów.

Pomoc, która stała się testem cierpliwości. Człowiek "ma wrażenie, że jest statystą"
Dowiedz się więcej:

Pomoc, która stała się testem cierpliwości. Człowiek "ma wrażenie, że jest statystą"

Debata TVN24+

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z wysokością renty socjalnej i zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Świadczenie wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej i podlega automatycznej waloryzacji wraz z jej coroczną waloryzacją.

Progi świadczenia wspierającego w 2026 roku wynoszą:

  • 95-100 punktów: otrzymujesz 220 proc. renty socjalnej,
  • 90-94 punkty: otrzymujesz 180 proc. renty socjalnej,
  • 85-89 punktów: otrzymujesz 120 proc. renty socjalnej,
  • 80-84 punkty: otrzymujesz 80 proc. renty socjalnej,
  • 75-79 punktów: otrzymujesz 60 proc. renty socjalnej,
  • 70-74 punkty: otrzymujesz 40 proc. renty socjalnej.

Oznacza to, że kwoty świadczenia wspierającego w 2026 roku wahają się od około 792 zł do około 4353 zł miesięcznie.

Obsługą świadczenia wspierającego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć elektronicznie przez eZUS, platformę Empatia.gov.pl i bankowość elektroniczną.

Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
Dowiedz się więcej:

Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa

WARSZAWA

Dla kogo świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Przysługuje osobie, która ukończyła 18 lat i mieszka w Polsce, bez względu na osiągany przez tę osobę dochód. 

Przysługuje ono osobom, które otrzymały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (w urzędzie wojewódzkim).

>>> Czekają ponad rok. "Dramatyczne historie mnożą się w całej Polsce"

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające

"Obsługą świadczenia wspierającego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć elektronicznie przez eZUS, platformę Empatia.gov.pl i bankowość elektroniczną" - napisano na stronie rządowej.

Najważniejsze zasady wypłaty świadczenia

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz jej wiek i zdolność do pracy.

Jak wyjaśnia ZUS, aby otrzymać świadczenie, najpierw należy wystąpić do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), który oceni poziom potrzeby wsparcia i wyda odpowiednią decyzję.

Osoby ubiegające się o decyzję z WZON, muszą mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu - wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
  • orzeczenia o inwalidztwie - wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
  • orzeczenia wydanego przez inny organ (np. KRUS).
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Świadczenia socjalneOsoby z niepełnosprawnościamiZUS
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
Koniec gier na płytach. Gigant podał datę
Tech
2306_superwizjer_hreit_sapota
Sąd ogłasza upadłość HREIT
Z kraju
Londyn, widok na Tower Bridge
"Czarna dziura" w budżecie. Media alarmują
Ze świata
Granica fińsko-rosyjska
Nagła decyzja Rosji. Zamknięte przejścia graniczne
Ze świata
TikTok
TikTok zawiera ugodę z 15-latkiem. To część znacznie większej afery
Tech
Czereśnie tanie, ale niedobre
Niepokojące wyniki kontroli czereśni w Polsce. Resort reaguje
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Sztuczna inteligencja nie dowiozła obietnic. Firmy wracają do specjalistów
Tech
blok klimatyzacja klimatyzator shutterstock_2332649453
Szał na klimatyzację. "Poważne konsekwencje"
Maja Piotrowska
Liwiusz Laska
Nowy prezes ZUS. Premier zdecydował
Z kraju
Kryptowaluty PLN
Co z ustawą o rynku kryptowalut? Jest decyzja komisji finansów
Z kraju
temat paliwa
Miliardy za obniżki cen paliw dla kierowców. Tyle kosztował rządowy program
Pieniądze
Andrzej Duda
Andrzej Duda łączy politykę i biznes. Nowa rola byłego prezydenta
Z kraju
shutterstock_2604585755
Zmiany dla Ukraińców od 1 lipca. "Nie poradzą sobie"
Prawo
shutterstock_1825629755
Xbox na celowniku. Microsoft szykuje dużą redukcję zatrudnienia
Tech
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Koniec dopłat do paliw uderzy w inflację. Ekspert ostrzega
Z kraju
Anthropic
Wielki zwrot w sprawie Anthropic. USA odblokowały zaawansowane modele AI
Tech
shutterstock_1154715967
Koniec ery tanich paczek z Chin? Od dziś drożej za przesyłkę
shutterstock_2417930765
Ta usługa przechodzi do historii. Wykonano ostatnie połączenie
Ze świata
shutterstock_2606136503
Ceny zmieniły się tuż po północy. Rzeczywistość kierowców po programie CPN
Moto
Donald Trump
Dziewięciokrotny wzrost przychodów rodziny Trumpa z kryptowalut
Ze świata
SZCZECIN - poranna ogrywka pylonów z cenami paliw
Koniec z obniżką cen paliw. Na stacjach widać wyższe ceny
Moto
shutterstock_268930547
Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania 70 milionów
Z kraju
Mark Zuckerberg
29 amerykańskich stanów kontra Meta. Będzie proces
Tech
System sprzyja nauce na pamięć i pomija realne zagrożenia - raport o systemie szkoleń na prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne)
Egzaminy na prawo jazdy po nowemu. Rząd ma plan na zmiany
Moto
Pizza margherita
Dwie polskie pizzerie w europejskiej czołówce. Wyniki rankingu
Z kraju
Fabryka Ford Motor Company
Sztuczna inteligencja się nie sprawdziła. Gigant ponownie zatrudnia inżynierów
Tech
Władimir Putin
Coraz gorzej w Rosji? Wyniki badania budzą niepokój
Ze świata
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Bez klimatyzacji i południowa strona. Łatwiej to zmienić
Nieruchomości
Jarosław Kaczyński
120 miliardów przepadło? Wiceminister: skala nadużyć za rządów PiS przerosła oczekiwania
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica