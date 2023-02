O ile wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku? Posłanka o "racjonalności", wiceminister odpowiada

Płaca minimalna w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie. To ważna informacja również dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie jest ustalane w odniesieniu do aktualnej wysokości wynagrodzenia minimalnego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich zapytała, czy oznacza to, że - podobnie jak płaca minimalna - świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku będzie waloryzowane dwukrotnie. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

"Powyższe przepisy przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku, która polega na zwiększeniu, co roku od dnia 1 stycznia, kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji, jakim jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja" - wyjaśniła wiceminister.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023

Jak podała Socha, oznacza to, że w 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne, po zastosowaniu powyższego mechanizmu waloryzacji, wynosi 2458 zł miesięcznie. Wcześniej było to 2119 zł miesięcznie. Stanowi to wzrost o około 16 proc., o tyle też od stycznia poszła w górę rok do roku płaca minimalna.