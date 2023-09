Świadczenie wzrosło niemal trzykrotnie. "Takie cuda przedwyborcze"

Comiesięczne świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej od 1 września wzrosło niemal trzykrotnie. Zwrócił na to uwagę w informacji wysłanej na Kontakt 24 jeden z beneficjentów. - "Emerytury są niskie. Ten dodatek jest potrzebny. Szkoda tylko, że teraz o tym pomyśleli, żeby kupić nasze głosy" - napisał.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację od internauty, który - jak przekazał - jako osoba w przeszłości represjonowana z powodów politycznych, więziona w 1981 roku, otrzymuje dodatek do emerytury - świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

- Do tej pory otrzymywałem dodatek w wysokości 565,67 zł. Dziś zauważyłem, że wpłynął dodatek w wysokości 1544,88 zł. Zadzwoniłem do Urzędu ds. Kombatantów. Dowiedziałem się, że od teraz tyle będzie wynosił dodatek. Takie cuda przedwyborcze - przekazał pan Julian.

Podwyższone świadczenie. Komunikat urzędu

Wcześniej, w połowie sierpnia Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformował w mediach społecznościowych, że "od 1 września br. zaczną obowiązywać przepisy podwyższające comiesięczne świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej do wysokości najniższej emerytury, obecnie to 1588,44 zł".