Setki milionów czekają w ZUS. Bliscy nie odbierają pieniędzy

Protest pracowników ZUS w sprawie wynagrodzeń. Związkowcy nie wykluczają głodówki
Źródło: TVN24
Tylko co piąta uprawniona osoba zwraca się o wypłatę przysługujących środków z subkonta ZUS po zmarłej osobie bliskiej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ma taką możliwość.

Prawo gwarantuje, że środki zgromadzone na subkontach emerytalnych po śmierci ubezpieczonego trafią do jego bliskich. W praktyce jednak setki milionów złotych pozostają w systemie - nie z powodu braku uprawnień, lecz braku wiedzy po stronie obywateli.

Setki milionów czekają na odbiór

Jak informuje "DGP" w latach 2020-2024 zmarło ponad 42 tys. osób posiadających subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym samym czasie wypłaty zrealizowano w nieco ponad 8 tys. przypadków.

To oznacza, że zdecydowana większość środków nie trafiła do uprawnionych. Łączna wartość pieniędzy zgromadzonych na subkontach tych osób wyniosła w analizowanym okresie blisko 940 mln zł. Z tej kwoty prawie 660 mln zł pozostaje niewypłacone.

Jak twierdzą przedstawiciele ZUS, możliwość poinformowania o środkach zależy od wcześniejszego wskazania osób uprawnionych przez samego ubezpieczonego. W przeciwnym razie ani ZUS, ani otwarty fundusz emerytalny nie wiedzą, komu przysługują pieniądze, a tym samym kogo należałoby powiadomić - podaje "DGP".

Kontrola ZUS, "zaczęły się schody". "Spać nie mogę po nocach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kontrola ZUS, "zaczęły się schody". "Spać nie mogę po nocach"

Joanna Rubin-Sobolewska

Sprawa rzetelności wobec obywatela

Nie chodzi o to, aby ZUS ustalał spadkobierców, ale o to, aby obywatel był w ogóle informowany, że takie środki istnieją i mogą zostać wypłacone. Dziś mamy sytuację, w której prawo formalnie gwarantuje wypłatę, ale w praktyce działa wyłącznie wobec tych, którzy wiedzą, że powinni złożyć wniosek. To nie jest kwestia wygody systemu, tylko podstawowej rzetelności państwa wobec obywatela - czytamy w "DGP".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje żadnych zmian legislacyjnych w tej kwestii.

Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT

Jak odebrać środki z ZUS po zmarłym

Jak wyjaśnił Zakład na swojej stronie, jeśli ktoś ma subkonto w ZUS, może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków po jego śmierci. W dowolnym momencie może też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

ZUS informuje osobę ubezpieczoną, która nie zawarła umowy z OFE, o tym, że musi ona złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych między nią a jej współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jej śmierci. Jeśli nie ma takiego wskazania, wówczas środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej - czytamy na stronie ZUS.

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, są przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli nie ma takich osób, wówczas wchodzą w skład spadku.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników (firm). Wystarczy przyjść do placówki i złożyć odpowiedni wniosek. Formularze dotyczące subkonta są dostępne na stronie ZUS. Do złożenia wniosku konieczne będą:

  • akt zgonu zmarłego,
  • dokument potwierdzający tytuł do dziedziczenia (dyspozycja zmarłego, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
  • twój dokument tożsamości,
  • w przypadku małżonka - dokumenty potwierdzające wspólność majątkową.

Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinien złożyć w swoim OFE. Podział środków po jego śmierci rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Oznacza to, że osoba do nich uprawniona musi w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do właściwego OFE, aby otrzymać należne środki.

pc

pc
Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZUS, Składki ZUS, Świadczenia socjalne
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ceny paliw mogą wzrosnąć
Ceny paliw na stacjach. Nowe stawki
Z kraju
shutterstock_2317709075
Przełomowy wyrok TSUE. Banki nie mogą tak liczyć odsetek
Prawo
piosenka piosenkarka studio nagran mikrofon AdobeStock_574979377
AI kontra człowiek. Zdumiewające wyniki badania
Tech
Piesiewicz, PKOL, Zondacrypto
Giełda, Zondacrypto. Piesiewicz wyznaje, ile stracił
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie
Z kraju
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste"
Rynki
Ukraina, rurociąg "Przyjaźń" przecina Dniestr
Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
Ze świata
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Jak złożyć zawiadomienie w sprawie Zondacrypto? Pomoże strona prokuratury
Z kraju
Bombardier Challenger 650
Rząd prowincji kupił samolot. Kilka dni później go sprzedał
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Jak z ostatniej pensji robi się wysoką emeryturę
Pieniądze
Paliwa benzyna
Ceny paliw dziś
Z kraju
pies podroz shutterstock_2451388801
Pupil w podróży. Nowe przepisy już obowiązują
Turystyka
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2493376107
Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"
Z kraju
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliwa szybują. Linie odwołują loty
Z kraju
Podatki
Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT
Pieniądze
Badanie techniczne ma być fotografowane
Zmiany w badaniach technicznych. Bruksela ma zaostrzyć przepisy
Moto
Katarzyna Kieli na EEC
"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów"
Z kraju
Nazywają siebie "etycznymi cyberwojownikami". Hakerzy z całego świata za darmo wspierają Ukrainę
Skradziono setki milionów w kryptowalucie. Trop prowadzi do Korei Północnej
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki jeszcze przed majówką
Moto
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Nowe problemy Zondacrypto. Pracownicy się boją
Z kraju
Renton Boeing 737 MAX - VDB Photos shutterstock_1467931589_1
Produkcja rośnie, straty maleją. Gigant zaskoczył analityków
Ze świata
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
Tech
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
Ze świata
kalkulator podatki wydatki budzet shutterstock_1523326748
Rozliczenie PIT po terminie. Na co się przygotować?
Pieniądze
przedsiębiorca, biznes, zus, podatki, szef, praca
Piąty taki rok z rzędu. Coraz więcej bankructw
Dla firm
Minister energii Miłosz Motyka
Program "Ceny Paliwa Niżej" może zostać dłużej. Minister energii komentuje
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów euro dla Ukrainy. Zełenski reaguje
Ze świata
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
Tech
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
Ze świata

