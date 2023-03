Nie można było rozliczyć podatków. "To było skutkiem intencjonalnych działań"

We wtorek rano nie działała strona rządowa podatki.gov.pl, na której można między innymi rozliczyć PIT. "Przeciążenie to było skutkiem intencjonalnych działań typu DDoS prowadzących do generowania znacznego dodatkowego ruchu na stronie" - poinformował w środę TVN24 Biznes wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Jeszcze we wtorek przedstawiciel wydziału prasowego Krajowej Administracji Skarbowej poinformował TVN24 Biznes, że "były problemy ze stroną rano, ale to się zdarza, bo 20 milionów osób rozlicza PIT-y" i podkreślił przy tym, że "nie był to atak hakerski".

Przeciążenie strony podatki.gov.pl

"28 lutego br. wystąpiły chwilowe utrudnienia w dostępie do strony podatki.gov.pl i były one związane z przeciążeniem strony. Po szczegółowej analizie możemy potwierdzić, że przeciążenie to było skutkiem intencjonalnych działań typu DDoS prowadzących do generowania znacznego dodatkowego ruchu na stronie" - poinformował TVN24 Biznes wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Resort zaznaczył, że "nie ma mowy o wycieku danych", a "dane podatników jak i korzystanie z naszych usług jest bezpieczne".

Serwis rmf24.pl podał we wtorek, iż strona podatki.gov.pl została zablokowana przez cyberprzestępców. Przekazano, że od kilku dni, zwłaszcza na rosyjskich portalach i komunikatorach, widać było namawianie się cyberprzestępców do tego, by uderzyć na polskie strony.

- Za wczorajszy atak odpowiadali Rosjanie. Dysponujemy informacjami, które uprawdopodabniają w bardzo dużym stopniu, że to właśnie ten adwersarz. To działalność rosyjskich służb specjalnych - powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński w Polsat News.

Wyjaśnił, że atak polegał na wygenerowaniu dużego sztucznego ruchu na portalu. Tłumaczył, że w takiej sytuacji "aby nie dopuścić do problemów blokuje się ten ruch z wielu kierunków i na samym początku, kiedy się te blokady wdraża, blokuje się też prawdziwy ruch".

Podatki 2022 - można się rozliczać od 15 lutego

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Rozliczenie jest możliwe przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. To usługa oferowana przez Krajową Administrację Skarbową. Aby z niej skorzystać, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, na stronie podatki.gov.pl, oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych.

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP