Kłopoty z rozliczeniem podatków, nie działała strona rządowa. "Nie był to atak hakerski"

We wtorek rano nie działała strona rządowa podatki.gov.pl, na której można między innymi rozliczyć PIT. Jak przekazał TVN24 Biznes wydział prasowy Krajowej Administracji Skarbowej, "były problemy", ale "nie był to atak hakerski".

Przedstawiciel wydziału prasowego Krajowej Administracji Skarbowej poinformował TVN24 Biznes, że "były problemy ze stroną rano, ale to się zdarza, bo 20 milionów osób rozlicza PIT-y". Podkreślił też przy tym, że "nie był to atak hakerski". Dodał, że "strona już działa".

Błąd techniczny

Serwis rmf24.pl podał we wtorek, iż strona podatki.gov.pl została zablokowana przez cyberprzestępców. Przekazano, że od kilku dni, zwłaszcza na rosyjskich portalach i komunikatorach, widać było namawianie się cyberprzestępców do tego, by uderzyć na polskie strony.