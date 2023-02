Kłopoty z rozliczeniem podatków. Nie działa strona rządowa

We wtorek rano nie działa strona rządowa podatki.gov.pl, na której można między innymi rozliczyć PIT. Przyczyny awarii nie są na razie znane.

Podatki 2022 - można się rozliczać od 15 lutego

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Rozliczenie jest możliwe przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. To usługa oferowana przez Krajową Administrację Skarbową. Aby z niej skorzystać, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, na stronie podatki.gov.pl, oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych.