Pieniądze Strategiczny port dla Polski. Wpłynęła tylko jedna oferta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Fragment reportażu "Chińczycy w gdyńskim porcie" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Po niemal sześciu latach postępowania i dziewięciu przesunięciach terminu w przetargu na budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni wpłynęła jedna oferta. Jak informuje Wirtualna Polska, złożyła ją spółka Terminal Investment Limited Gdynia, należąca do grupy TIL, kontrolowanej przez włosko-szwajcarskiego armatora MSC.

Wśród udziałowców TIL znajdują się również amerykański BlackRock - poprzez Global Infrastructure Partners - oraz singapurski państwowy fundusz inwestycyjny GIC.

Miliardowa inwestycja w Gdyni

Port Zewnętrzny ma powstać na sztucznym pirsie i umożliwić obsługę największych kontenerowców pływających po Bałtyku. Infrastruktura ma być przystosowana także do obsługi transportów wojskowych, co nadaje przedsięwzięciu szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i wschodniej flanki NATO.

Wartość inwestycji szacowana jest na około 5,5 mld zł. Projekt ma zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że ofert nie przedstawili pozostali uczestnicy postępowania:

filipiński ICTSI,

francuska grupa CMA CGM,

chiński Hutchison Ports.

Rezygnacja Hutchisona ma szczególne znaczenie ze względu na strategiczną rolę Gdyni jako portu wykorzystywanego przez NATO. Ewentualna wygrana chińskiego operatora budziła obawy związane z możliwością zwiększenia wpływów Pekinu na kluczową infrastrukturę transportową i wojskową.

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Oferta zostanie poddana szczegółowej analizie

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka ocenił w rozmowie z WP, że złożenie oferty przez jednego z największych światowych operatorów terminalowych jest ważnym krokiem w kierunku realizacji inwestycji.

- Po wielu miesiącach intensywnej pracy nad tym przedsięwzięciem robimy duży krok w kierunku budowy portu. Ofertę na jego realizację złożył podmiot, będący światowym liderem w temacie handlu i obsługi przeładunków towarowych. To bardzo ważne, że najwięksi światowi gracze są zainteresowani inwestowaniem w naszych portach, ponieważ pokazuje to, że stają się one bramą na świat nie tylko dla Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział, cytowany przez WP.

Wiceminister zastrzegł jednak, że postępowanie nadal trwa, a oferta i dokumenty przedstawione przez TIL muszą zostać dokładnie zweryfikowane.

Podobnie wypowiedziała się prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek. Jej zdaniem Port Zewnętrzny może wyznaczyć kierunek rozwoju miasta na kolejne dekady.

Kontrowersje wokół chińskiego operatora

Brak oferty ze strony Hutchison Ports zwraca uwagę również dlatego, że chiński operator jest już obecny w gdyńskim porcie wewnętrznym. Kontroluje tam Gdynia Container Terminal, którego działalność od dłuższego czasu budzi kontrowersje.

Dziennikarze programu TVN24 "Superwizjer" ujawnili, że w lipcu 2023 roku zarządzany przez Chińczyków terminal nie zgodził się na wykorzystanie części nabrzeża przez statek "Cape Ducato", przewożący ładunek istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Według autorów reportażu decyzja operatora utrudniła pilny przeładunek związany z pomocą wojskową dla Ukrainy.

Gdynia Container Terminal tłumaczył odmowę między innymi brakiem odpowiedniego ubezpieczenia.

Dziennikarze "Superwizjera" wskazywali także, że Hutchison konsekwentnie umacniał swoją pozycję w Gdyni przez około 20 lat. Chiński operator uzyskał kontrolę nad terenami po zadłużonej stoczni za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Luksemburgu.

Obecnie korzysta z portowych gruntów na zasadzie użytkowania wieczystego, które ma obowiązywać do 2089 roku. Według informacji przywoływanych przez WP roczna opłata z tego tytułu wynosi około 300 tys. zł. Dla porównania inni operatorzy przekazują portowi wielomilionowe kwoty.